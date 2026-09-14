Nacional presentó a Pablo Álvarez como su nuevo gerente deportivo en el Gran Parque Central: "Espero estar a la altura"

Nacional presentó a Pablo Álvarez como su nuevo gerente deportivo este lunes a las 12:00, con una conferencia de prensa que se realizará en el Gran Parque Central.

Como informó Referí, el exjugador de 41 años formado en Nacional fue el más votado para reemplazar a Sebastián Eguren luego de que el presidente Ricardo Vairo, y la adscripta de Presidencia, Maggie Giuria , entrevistaran a cinco candidatos para el puesto.

Además de Álvarez, los albos mantuvieron charlas con Daniel Enríquez, Leonardo Blanco, Fabián Coito y el argentino Germán Brunati. La mayoría de la directiva eligió al exjugador tricolor salvo Federico Britos, que votó a Enríquez.

Tras elegirlo en votación, los tricolores cerraron el acuerdo con su exfutbolista , quien se desempeñaba como gerente deportivo de Boston River, club que lo había autorizado a negociar con los albos desde que su nombre comenzó a sonar y que no tuvo impedimentos para su partida al entender que era un salto profesional en su carrera.

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En su anuncio oficial, Nacional comunicó que Pablo Álvarez regresa al club con un contrato por tres años, por lo que, de cumplirse, superara al actual gobierno de Ricardo Vairo, que cierra a fines de 2027, y seguirá con la próxima administración. “Su trabajo abarcó la organización del área deportiva, la conformación de los planteles y el desarrollo de un proyecto con continuidad”, detalló el club.

La conferencia de prensa de Pablo Álvarez

"Es un placer para la institución presentar a nuestro nuevo director deportivo, un hombre de la casa", comenzó diciendo Flavio Perchman en el arranque de la conferencia de prensa de la presentación de Pablo Álvarez.

Tras ello, comenzaron las preguntas para Álvarez, que agradeció en primer lugar a Boston River por sus años en el club. "Siempre supe que quería hacer esto, me preparé para esto desde mi etapa en Europa. Nacional es un equipo que quiero mucho, llegué a los 12 años al club. Uno que siempre asume un nuevo desafío espera crecer y esto representa un gran desafío. Espero estar a la altura", expresó.

Este año, indicó el nuevo gerente, Álvarez se encargará del "análisis y la planificación de la siguiente temporada", así como también aportará al día a día de la planificación deportiva del club.

Para el nuevo gerente "lo más importante" es planificar "lo que viene" en la siguiente temporada. También valoró que trabajará junto a Daniel Carreño, entrenador que lo hizo debutar en la Primera de Nacional en 2007, y con quien tiene una "excelente relación". "Eso va a facilitar la tarea, porque sé que no es fácil para un entrenador ejercer sin una figura de este tipo", agregó.

Al comparar su nuevo trabajo con el que tenía en Boston River, Álvarez marcó que la "presión es diferente", y detalló que las influencias externas tienen un peso preponderante en la vida del club.

También declaró que habló "mucho" con su predecesor Sebastián Eguren, con quien tiene buen vínculo y otra "charla pendiente", y aseguró que en su rol buscará que "todos" los funcionarios del club "formen parte" de la toma decisiones. "El orden también es una cosa fundamental, yo creo que la estructura deportiva es lo que sostiene al club, y encabezar esa área para mí es un gran orgullo", continuó.

Consultado sobre las cosas que deberá cambiar Nacional, el gerente aclaró que no conoce "tanto" del día a día del equipo, y explicó que debe realizar un "análisis profundo" para responder esa pregunta.

"Es imprescindible que el director deportivo esté cerca del entrenador. Es indudable que eso debe pasar", remarcó Álvarez, quien cree que es importante "formar una estructura deportiva sólida" por encima del DT de turno.

"Una cuestión de edad, queríamos a alguien joven. Eso le hizo sacar un rédito sobre otros profesionales que estuvieron en la compulsa. Yo tenía las mejores referencias. Jadson Viera, que es una persona en la que yo confío mucho, me dio buenas referencias", contestó Perchman al ser consultado sobre por qué eligieron a Álvarez.

"Los objetivos de Nacional son bastante claros, son varios. A veces uno se centra en lo inmediato, ser campeón uruguayo y ser competitivo a nivel internacional, y el proceso de consolidación de juveniles, la última etapa de formación, son objetivos que Nacional se pone siempre. Lo principal es no generar expectativas y poner objetivos alcanzables, que lo discutiremos con la directiva, porque yo soy un nexo entre la parte de fútbol y la directiva", contestó en su última respuesta Álvarez.