El emotivo mensaje de despedida de Boston River a Pablo Álvarez, nuevo gerente deportivo de Nacional

Boston River se despidió de su exdirector deportivo Pablo Álvarez, anunciado como nuevo gerente deportivo de Nacional el pasado lunes, con una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

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"Hoy culmina una etapa de diez años dentro de la institución para una de las personas que acompañó y fue parte fundamental de todo este crecimiento", se lee al principio del mensaje publicado por el sastre,

La carta está acompañada por una foto de Álvarez en su etapa como jugador del Boston (de 2016 a 2021), en la que el club recordó que formó parte de la "primera clasificación a un torneo internacional" (la Copa Sudamericana de 2017), y por otra en su etapa como director deportivo, durante la cual la institución llegó por primera vez a la Copa Libertadores en 2023.

"Aunque hoy se toman rumbos profesionales diferentes, los caminos de Boston River y Pablo Álvarez seguirán inexorablemente ligados", remarcó el club del barrio Simón Bolivar, que culminó su mensaje con: "¡Un "gracias" no alcanza!".