"¿Está seguro que está diciendo la verdad?": el video del allanamiento a la casa de Pablo Leiva y la explicación que dio por los billetes apilados

El allanamiento en la casa del exasesor blanco Pablo Leiva se produjo el jueves 17 de setiembre y quedó registrado por las cámaras Go Pro de uno de los policías que participó en el operativo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Fue divulgado en las últimas horas por Eduardo Preve en su canal de Youtube. Allí se ve cómo la Policía llega a la casa de Pérez Castellanos en el momento en el que Pablo Leiva llegaba a su casa . Antes de que pudiera bajar del auto, los policías lo interceptan, le piden la llave de la casa y proceden a entrar.

Al ingreso, encuentran dentro de la casa a Lucio Leiva, hijo del dueño de casa, en el baño.

Nicolás Olivera sobre asesor de edil blanco condenado por lavado: "No existe vacuna contra esto"

Pereira dijo que blancos deberían dar "más explicaciones" tras caso de asesor condenado: García le respondió que el FA no tiene "autoridad" para pedirlo

Ambos eran asesores contratados del edil blanco Gonzalo Gómez al momento de ser detenidos , pero luego fueron desvinculados de esa tarea con el correr de las horas. Primero fue el padre, una vez que se conoció la condena. Y luego fue el turno del hijo, que renunció a su cargo y también como vicepresidente de la juventud nacionalista .

Si bien el hijo quedó detenido en un principio, luego la Justicia decidió liberarlo.

En la casa la Policía incautó cerca de $ 3 millones en efectivo, algunas municiones y también una máquina de contar dinero.

Los billetes y la máquina estaban en una sala de la casa. En el primer caso estaban sobre un aparador, amontonados en varias pilas.

Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Deberá cumplir dos años y seis meses de penitenciaría.

En el video del allanamiento se escucha cómo Leiva padre pregunta a qué se debe el allanamiento y qué es lo que está pasando. A continuación, algunos de los fragmentos de la conversación con el policía:

— ¿A qué se debe? —pregunta Leiva

— Esta es la orden de allanamiento. Es una investigación por drogas. ¿Usted tiene armas de fuego, drogas o algo acá en su casa?— le responde uno de los policías que condujo el allanamiento.

— No, no. Yo lo que trabajo es para un cambio. Son billetes de un cambio, por eso la plata. ¿Cómo sigue esto?

— Es una investigación, hay detalles que no podemos dar. Pero sí (que) el motivo del allanamiento es en el marco de varios allanamientos relacionados con el tema de estupefacientes. Por eso le preguntaba si hay estupefacientes, ¿usted tiene algún tipo de vínculo con personas que...?

— No, yo trabajo con el muchacho este. Él trabaja en un cambio

A continuación, se escucha a Leiva nombrar a una persona para la cual, supuestamente, trabajaba.

— ¿Lo puedo llamar a él para avisarle?— le pregunta, en un momento, Leiva al policía

— No, no

— ¿No?

— No, por ahora no —le dice el policía.

— ¿Se imagina por qué estamos acá?— le preguntó otro policía que estaba en el lugar.

— Sí, yo explicaba que trabajo para un cambio

— Lo que pasa es que, en realidad, no trabaja para un cambio. Trabaja para un muchacho que trabaja para un cambio. ¿Usted ahí qué es lo que hace? ¿Le da el dinero? —le responde el otro policía, con el que ya venía dialogando.

— Claro, él me manda, te mandan tanto... Yo la ordeno, la cuento y después se compra dólares

— ¿Está seguro de que está diciendo la verdad?

— Sí, sí