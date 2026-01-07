El importante reclamo que le hizo Fluminense de Brasil a Peñarol por David Terans

Peñarol entrenó por segundo día consecutivo en lo que ha sido el inicio de la pretemporada 2026 con la mira puesta en lo que será la Supercopa Uruguaya ante Nacional, la Liga AUF Uruguaya, y su participación en una nueva edición de la Copa Libertadores de América. En tanto, en Brasil, Fluminense pretende reclamar dinero por la lesión de David Terans.

Los dirigidos por Diego Aguirre ya entrenaron con sus, hasta ahora, cinco altas: Sebastián Britos, Washington Aguerre, Franco Escobar, Abel Hernández y Facundo Batista.

Cabe recordar que Aguerre está suspendido por dos partidos y no podrá jugar ni la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional, ni el inicio del Torneo Apertura-

Cabe recordar que el volante sufrió una lesión parcial en el tendón de Aquiles a principios de octubre pasado.

No obstante ello, se le colocó una bota, pero no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Obviamente que no llegó a la definición de la Liga AUF Uruguaya ni contra Liverpool en las semifinales, ni en las finales ante Nacional.

Este miércoles, el diario O Globo de Rio de Janeiro en su sección deportiva, Globoesporte, informa que Fluminense exige el pago del sueldo de David Tarans durante los dos meses de tratamiento.

"El mediocampista seguirá el tratamiento de un problema grave en el tendón de Aquiles en Rio de Janeiro. El tricolor (Fluminense) contactó al Peñarol para exigir que el club uruguayo pague los salarios del jugador hasta que esté recuperado, pero no ha recibido respuesta hasta el momento", informa el medio brasileño.

Y agrega: "La Ley Pelé y la Ley General del Deporte establecen que el club al que el jugador fue cedido es el responsable por la recuperación y por el pago de los encargos durante el período del préstamo. Terans estaba cedido hasta el fin de 2025".