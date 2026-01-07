Dólar
Compra 37,75 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

El importante reclamo que le hizo Fluminense de Brasil a Peñarol por David Terans

El exfutbolista aurinegro, quien tenía contrato hasta el 31 de diciembre pasado con el club, se encuentra desde hace días en Rio de Janeiro

7 de enero 2026 - 18:54hs
David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP

Peñarol entrenó por segundo día consecutivo en lo que ha sido el inicio de la pretemporada 2026 con la mira puesta en lo que será la Supercopa Uruguaya ante Nacional, la Liga AUF Uruguaya, y su participación en una nueva edición de la Copa Libertadores de América. En tanto, en Brasil, Fluminense pretende reclamar dinero por la lesión de David Terans.

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos
PEÑAROL

La pregunta que incomodó a Diego Aguirre en la conferencia de prensa, el pedido de Matías Arezo para entrenar en Peñarol, qué sucederá con él y ya se siente el año electoral

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

El video y el mensaje que subió Matías Arezo este miércoles, con la cabeza en Peñarol

Cabe recordar que el volante sufrió una lesión parcial en el tendón de Aquiles a principios de octubre pasado.

No obstante ello, se le colocó una bota, pero no tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Obviamente que no llegó a la definición de la Liga AUF Uruguaya ni contra Liverpool en las semifinales, ni en las finales ante Nacional.

Este miércoles, el diario O Globo de Rio de Janeiro en su sección deportiva, Globoesporte, informa que Fluminense exige el pago del sueldo de David Tarans durante los dos meses de tratamiento.

"El mediocampista seguirá el tratamiento de un problema grave en el tendón de Aquiles en Rio de Janeiro. El tricolor (Fluminense) contactó al Peñarol para exigir que el club uruguayo pague los salarios del jugador hasta que esté recuperado, pero no ha recibido respuesta hasta el momento", informa el medio brasileño.

Y agrega: "La Ley Pelé y la Ley General del Deporte establecen que el club al que el jugador fue cedido es el responsable por la recuperación y por el pago de los encargos durante el período del préstamo. Terans estaba cedido hasta el fin de 2025".

Temas:

Peñarol Diego Aguirre David Terans Fluminense Río de Janeiro Supercopa Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Native Extreme con la monta de Joao Moreira ganó el Gran Premio Ramírez 2026 en Maroñas 
TURF

Native Extreme, de Brasil, ganó el Gran Premio Ramírez 2026 y rompió las predicciones y el favoritismo de Obstacle

El jockey Martín Valle celebra el haber ganado el Gran Premio Ciudad de Montevideo presidente Jorge Batlle en Maroñas en la jornada del Gran Premio Ramírez 2026
TURF

Mirá todo el resumen, carrera tras carrera de lo que fue la gran fiesta hípica que conformó las 20 competencias para el Gran Premio Ramírez 2026

La carrera San Fernando de Maldonado y Punta del Este
RUNNING

San Fernando 2026: a qué hora se corre la tradicional carrera de Punta del Este y Maldonado y los detalles de uno de los eventos del verano

Juan Gancheff
FÚTBOL URUGUAYO

Los tres juveniles que Nacional le vendió a Boston River y que ya entrenan en el Sastre

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos