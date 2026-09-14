A 13 años del cannabis legal en Uruguay: las zonas grises del modelo y los cambios que se ponen sobre la mesa

A 13 años de la aprobación de la ley que reguló el mercado del cannabis , el modelo uruguayo enfrenta una nueva discusión: cómo actualizar un sistema que convirtió al país en pionero mundial, pero que con el paso del tiempo también dejó al descubierto zonas grises en materia administrativa y penal .

Los abogados Rodrigo Rey y Rodrigo Charlo analizan el funcionamiento del régimen y plantean algunos de los debates que, a su entender, marcarán su futuro: desde habilitar el acceso regulado para extranjeros hasta la eventual instalación de coffee shops , además de nuevas reglas para investigar el uso terapéutico de psicodélicos.

Uruguay aprobó en 2013 la Ley 19.172 y se convirtió en el primer Estado del mundo en regular integralmente el mercado de cannabis bajo control estatal. Con más de una década de aplicación, el funcionamiento cotidiano del sistema permitió identificar problemas que no necesariamente estaban sobre la mesa al momento de su creación.

La número 1 del tenis mundial, Aryna Sabalenka interrumpió un partido del Abierto de Estados Unidos por olor a cannabis

Uno de los asuntos señalados es la frontera entre una infracción administrativa y un delito , particularmente en los casos relacionados con producción y comercialización.

El análisis aborda también la interpretación de los delitos previstos en el Decreto-Ley 14.294, la presunción vinculada a los 40 gramos de cannabis y la aplicación de la regla de la sana crítica.

Otro punto pasa por el papel del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y el alcance de sus potestades para autorizar, controlar y eventualmente sancionar a quienes participan del mercado regulado.

La discusión cobra relevancia a medida que el modelo uruguayo avanza hacia una etapa de mayor madurez y aparecen situaciones que obligan a precisar hasta dónde llega el control administrativo y cuándo una conducta puede pasar al terreno penal.

Cannabis para turistas y coffee shops: los debates hacia adelante

Entre las posibles modificaciones aparece la ampliación regulada del acceso al cannabis para personas no residentes en Uruguay.

También se plantea analizar la viabilidad jurídica de habilitar coffee shops u otros formatos de expendio, tomando como referencia algunos aspectos de la experiencia de Países Bajos.

La eventual apertura del mercado a extranjeros abre, a su vez, otra discusión: qué destino dar a los recursos económicos generados por ese sistema. Una de las alternativas planteadas es utilizarlos para financiar un sistema nacional de rehabilitación.

Psicodélicos y una nueva discusión regulatoria

El debate podría incluso trascender al cannabis. Entre los asuntos que aparecen de cara a los próximos años está la creación de un régimen de licencias para investigar con psicodélicos como la psilocibina, a partir de la evidencia clínica emergente sobre sus potenciales usos terapéuticos.

Los planteos forman parte del libro El futuro del cannabis en Uruguay. Aspectos administrativos, penales y nuevos horizontes regulatorios, de Rey y Charlo, pero ponen sobre la mesa una discusión más amplia: qué aspectos del modelo creado en 2013 necesitan ajustes y hacia dónde debería avanzar Uruguay en la próxima década.