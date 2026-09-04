La número 1 del tenis mundial, Aryna Sabalenka interrumpió un partido del Abierto de Estados Unidos por olor a cannabis

La número 1 del tenis mundial, Aryna Sabalenka, protagonizó un curioso e insólito incidente este viernes durante su compromiso de tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos. En pleno desarrollo de su partido frente a la uzbeka Kamilla Rakhimova en el Estadio Louis Armstrong, la tenista bielorrusa optó por interrumpir el juego debido al intenso olor a cannabis que ingresaba a la pista desde las zonas aledañas del recinto deportivo.

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El episodio ocurrió en los primeros minutos del choque, cuando Sabalenka sacaba con una ventaja de 30-0 tras un inicio arrollador que la colocaba 3-0 arriba.

La decisión de Sabalenka ante la sorpresa de los espectadores Sorprendida por la potencia de la marea de humo, Aryna Sabalenka, la defensora del título se dirigió a la árbitro de silla, Eva Asderaki-Moore, para solicitar su intervención: “Alguien está fumando marihuana. ¿Te importaría hacer algo? Porque es muy fuerte”, le señaló la jugadora antes de continuar con la acción.

Aunque el reglamento del predio prohíbe fumar en el interior del recinto, la legalización del consumo recreativo de cannabis para mayores de 21 años en Nueva York provoca que el humo generado en las inmediaciones del Flushing Meadows-Corona Park se desplace con frecuencia hacia los estadios.