Estuvo en la carpeta de Nacional pero jugará en Brasil: Nicolás Fonseca prepara la firma en Coritiba y será compañero de dos uruguayos

El volante uruguayo Nicolás Fonseca , que fue uno de los nombres que manejó Nacional en el reciente período de pases, continuará su carrera en Brasil, más precisamente en Coritiba, que tiene muy avanzada la negociación.

El futbolista que formó parte del ciclo Marcelo Bielsa en la selección uruguaya reforzará el mediocampo del club paranaense, informó GloboEsporte de Brasil.

El jugador de 27 años pertenece al Grupo Pachuca y su último equipo fue Oviedo de España, con el que perdió la categoría en LaLiga pasada.

Sin equipo desde entonces, llegará a Coritiba a préstamo por una temporada hasta el 30 de junio de 2027.

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El volante, hijo de Daniel Fonseca, llegará en los próximos días a Curitiba para realizarse las pruebas médicas y firmar contrato, el que incluye una opción de compra.

En Brasil destacaron que jugó 19 partidos por Oviedo en la última temporada, con su última presencia el 23 de mayo, y que también fue uno de los jugadores de Bielsa en la celeste.

Nicolás Fonseca y Daniel Fonseca

Coritiba cuenta actualmente en su plantel con otros dos uruguayos: el ex River Plate Joaquín Lavega y el ex Nacional Brian Ocampo.

Fonseca estuvo en la carpeta de Nacional en este período de pases, pero en los tricolores entendían que si bien les interesaba, era difícil que se diera su llegada.