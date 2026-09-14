Uruguay se prepara para mostrar al mundo por qué se convirtió en un destino atractivo para hacer negocios

Uruguay se prepara para contar su historia empresarial y económica a una audiencia global. The Business Year (TBY), grupo internacional de comunicación especializado en entrevistas y análisis de mercados, ha iniciado la investigación de su primera edición dedicada al país, titulada The Business Year: Uruguay 2027.
La edición reunirá las perspectivas de autoridades, líderes empresariales, inversores y referentes de los principales sectores de la economía uruguaya para ofrecer una mirada integral sobre las oportunidades que hoy convierten a Uruguay en uno de los destinos más atractivos de la región para hacer negocios.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Uruguay XXI, en un momento en que el país busca seguir reforzando su posicionamiento internacional como centro de negocios y plataforma de acceso a América Latina. Con una ubicación estratégica dentro del Mercosur, acceso preferencial a mercados regionales y una infraestructura orientada al comercio y la logística, Uruguay se ha consolidado como una base para empresas que buscan desarrollar operaciones en la región. Uruguay XXI destaca, precisamente, el potencial del país como puerta de entrada a América Latina y a un mercado regional de alrededor de 400 millones de consumidores.
Uno de los temas centrales de la investigación será el papel de Uruguay como hub logístico y de distribución. El país cuenta con un ecosistema que combina zonas francas, puertos y aeropuertos libres, depósitos aduaneros y una ubicación estratégica entre algunos de los principales mercados de América del Sur. Estos instrumentos permiten desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios orientadas a mercados internacionales y han contribuido al desarrollo de Uruguay como plataforma regional para empresas de distintos sectores.
“Uruguay tiene una combinación muy particular de estabilidad, talento, conectividad y apertura internacional. Nuestra intención con esta edición es ir más allá de los indicadores y mostrar, a través de las entrevistas con sus principales protagonistas, qué está impulsando al país y cuáles son las oportunidades que se están abriendo para empresas e inversores”, dijo Scarlett Suárez, Country Manager de The Business Year en Uruguay.
Los contenidos se distribuirán a través de los canales digitales de The Business Year y de plataformas de referencia para profesionales del sector financiero y empresarial, como Bloomberg Terminal, LSEG Workspace, Dow Jones Factiva y FactSet. A esto se sumará la circulación de la edición impresa en espacios y redes estratégicas.
La investigación para esta edición ya está en marcha y continuará reuniendo las perspectivas de los principales referentes del país para construir una visión amplia de Uruguay, sus sectores estratégicos y su papel dentro de una economía regional cada vez más conectada.