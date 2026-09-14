Uruguay se prepara para mostrar al mundo por qué se convirtió en un destino atractivo para hacer negocios

Uruguay se prepara para contar su historia empresarial y económica a una audiencia global. The Business Year (TBY), grupo internacional de comunicación especializado en entrevistas y análisis de mercados, ha iniciado la investigación de su primera edición dedicada al país, titulada The Business Year: Uruguay 2027.

La edición reunirá las perspectivas de autoridades, líderes empresariales, inversores y referentes de los principales sectores de la economía uruguaya para ofrecer una mirada integral sobre las oportunidades que hoy convierten a Uruguay en uno de los destinos más atractivos de la región para hacer negocios.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Uruguay XXI , en un momento en que el país busca seguir reforzando su posicionamiento internacional como centro de negocios y plataforma de acceso a América Latina. Con una ubicación estratégica dentro del Mercosur, acceso preferencial a mercados regionales y una infraestructura orientada al comercio y la logística, Uruguay se ha consolidado como una base para empresas que buscan desarrollar operaciones en la región. Uruguay XXI destaca, precisamente, el potencial del país como puerta de entrada a América Latina y a un mercado regional de alrededor de 400 millones de consumidores.

Uno de los temas centrales de la investigación será el papel de Uruguay como hub logístico y de distribución. El país cuenta con un ecosistema que combina zonas francas, puertos y aeropuertos libres, depósitos aduaneros y una ubicación estratégica entre algunos de los principales mercados de América del Sur. Estos instrumentos permiten desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios orientadas a mercados internacionales y han contribuido al desarrollo de Uruguay como plataforma regional para empresas de distintos sectores.

“Uruguay tiene una combinación muy particular de estabilidad, talento, conectividad y apertura internacional. Nuestra intención con esta edición es ir más allá de los indicadores y mostrar, a través de las entrevistas con sus principales protagonistas, qué está impulsando al país y cuáles son las oportunidades que se están abriendo para empresas e inversores”, dijo Scarlett Suárez, Country Manager de The Business Year en Uruguay.

Los contenidos se distribuirán a través de los canales digitales de The Business Year y de plataformas de referencia para profesionales del sector financiero y empresarial, como Bloomberg Terminal, LSEG Workspace, Dow Jones Factiva y FactSet. A esto se sumará la circulación de la edición impresa en espacios y redes estratégicas.

La investigación para esta edición ya está en marcha y continuará reuniendo las perspectivas de los principales referentes del país para construir una visión amplia de Uruguay, sus sectores estratégicos y su papel dentro de una economía regional cada vez más conectada.