Dos partidos sin público: la sanción que recibió Danubio por la violencia de sus hinchas en la Copa AUF Uruguay

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Danubio con dos partidos a puertas cerradas como consecuencia de los episodios de violencia que se registraron en el final del encuentro que el club de Maroñas disputó ante Montevideo City Torque en la primera fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay .

El partido se jugó el 1° de setiembre en el Estadio Charrúa y se suspendió a los 3'30" del tiempo agregado del segundo tiempo, de cuatro adicionados por el árbitro, cuando Torque ganaba 2-0.

En ese momento, tres hinchas saltaron desde la tribuna a la cancha , por encima del tejido, y agredieron a los futbolistas Bautista Tomatis y Sebastián Rodríguez, antes que el golero de Danubio, Kevin Martínez, arremetiera contra ellos a golpes de puño, para defender a sus compañeros.

A raíz de lo ocurrido en ese partido, la primera decisión de la AUF fue que el encuentro Danubio vs Peñarol por el Torneo Clausura, que se jugó cuatro días después se disputara sin público en el estadio de los franjeados.

Los fundamentos del fallo de la Comisión Disciplinaria para sancionar a Peñarol: "Accionar frenético y sumamente violento de los parciales pocas veces visto en nuestras canchas"

La medida que planea Peñarol para compensar a sus palquistas y butaquistas por los partidos a puertas cerradas en el Campeón del Siglo tras el fallo por los incidentes del clásico

Además, la Mutual de Futbolistas analizó la posibilidad de parar las actividades como consecuencia de la gravedad de lo ocurrido.

Este viernes se conoció el fallo del tribunal, que castigó a los hinchas de Danubio que no podrán ingresar a los próximos dos partidos del club.

La sanción la cumplen en la Copa AUF Uruguay, y el primer partido sin público será en el encuentro que Danubio jugará ante Peñarol por la tercera y última fecha de la fase de grupos el 24 de setiembre en Jardines. En ese partido podrán ingresar los hinchas de Peñarol.

Danubio tiene tres puntos por el triunfo ante Atenas de San Carlos y definirá ante Peñarol la clasificación a la próxima fase. Mirá aquí las posiciones de la Copa AUF Uruguay. Los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros de los seis grupos continuarán en competencia.