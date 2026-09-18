Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FRANCIA

La decisión de Kylian Mbappé: dejó su histórica marca deportiva y fichó con la firma de Roger Federer, que desembarca en el fútbol de la mano del francés

La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer

18 de septiembre de 2026 10:01 hs
Kylian Mbappé
AFP

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

"La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón de fútbol Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo", indicó en un comunicado.

La marca también indicó que el campeón del mundo francés de 1998 Thierry Henry se convertirá en su director de fútbol.

Kylian Mbappé lidera la clasificación de goleadores del Mundial con ocho goles.
Kylian Mbappé lidera la clasificación de goleadores del Mundial con ocho goles.

"Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar", declaró Mbappé en el comunicado de On, que no indicó el importe del contrato.

Balón de Oro 2026: se conocieron los 30 nominados, con Messi, Mbappé y Rodri, entre los que no hay uruguayos

La reacción de Kylian Mbappé a sus memes como "El Dictador" y una intensa reflexión; mirá el video

La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculado al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se erigió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.

AFP

Las más leídas

Valverde que pidió a sus compañeros ponerse una remera en apoyo a Ceuta, y tres no mostraron su mensaje

El premio económico que Montevideo City Torque embolsa por llegar a semis de Copa Sudamericana y todo lo que lleva recaudado

Mala noticia para Diego Forlán y la selección uruguaya: el joven promesa que fue a visitar a Orlando fue convocado por Estados Unidos

Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas

Temas

kylian mbappé Roger Federer

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos