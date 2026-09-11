Uruguay reunirá a referentes globales de la inversión en el Foro de Capital Privado

Uruguay será sede de una nueva instancia de diálogo entre los principales actores del ecosistema regional de inversión.

La segunda edición del Foro de Capital Privado se realizará el jueves 8 de octubre de 2026 en el Parque de Innovación del LATU , con la participación de fondos globales, inversores institucionales, líderes empresariales, emprendedores y representantes del sector público.

Organizado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Uruguay XXI y la Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap), con el apoyo de Uruguay Innova, el encuentro buscará fortalecer el desarrollo de esta industria y posicionar al país como una plataforma regional para invertir, innovar y ampliar operaciones desde América Latina.

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Otro de sus objetivos es promover la radicación en Uruguay de actores especializados del ecosistema , entre ellos administradores y gestores de fondos, family offices, fondos de venture capital y private equity, e inversores ángeles. Su instalación permitiría ampliar las fuentes de financiamiento disponibles, desarrollar nuevas capacidades y conectar a las empresas uruguayas con redes regionales y globales de inversión.

La agenda combinará conferencias, paneles e instancias de networking orientadas a analizar las tendencias que están transformando el mercado de capital privado. Entre sus participantes habrá gestores de fondos, inversores institucionales, referentes corporativos y actores vinculados al capital de riesgo, el emprendimiento y el financiamiento empresarial.

Además, las startups internacionales participantes de Sprint UY —programa organizado por Uruguay XXI y la ANII para mostrar, en el terreno, las ventajas de Uruguay como plataforma confiable para crecer y proyectarse hacia América Latina— presentarán sus proyectos ante inversores y referentes del ecosistema. La instancia de pitch estará orientada a generar vínculos y explorar oportunidades de inversión y expansión.

El foro ofrecerá un espacio para intercambiar conocimiento especializado, identificar oportunidades de inversión y promover conexiones entre quienes buscan proyectos y las empresas que necesitan capital para crecer. También abordará los desafíos de la región para atraer inversiones, desarrollar talento y acompañar el surgimiento de compañías con capacidad de competir en mercados internacionales.

Uno de los ejes será el papel de Uruguay como centro de negocios e innovación. La estabilidad institucional, el desarrollo de su ecosistema tecnológico y la articulación entre el sector público y privado constituyen parte de las condiciones que el país presentará ante la comunidad inversora internacional. El objetivo es favorecer no solo la llegada de capital, sino también el intercambio de experiencias y la creación de alianzas que contribuyan al crecimiento y la transformación productiva.

La actividad se desarrollará, además, en un contexto de modernización del marco legal y regulatorio del sistema financiero uruguayo. Entre las iniciativas que forman parte de este proceso se encuentran las propuestas para avanzar en finanzas abiertas —open finance— y en la implementación de entornos de prueba regulatorios o sandboxes.

Estos instrumentos permitirían que empresas fintech e instituciones financieras digitales ensayen modelos innovadores dentro de un ámbito controlado y con respaldo institucional.

La edición de 2026 dará continuidad al camino iniciado en 2025, cuando el primer Foro de Capital Privado del Uruguay reunió a referentes nacionales e internacionales en paneles sobre venture capital, inversión ángel, private equity y fusiones y adquisiciones. La convocatoria incluyó especialistas de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Guatemala y Paraguay, junto con empresarios, inversores y emprendedores uruguayos.

Durante la primera edición también se presentaron el Informe de Capital Privado en Uruguay 2024 y el Portafolio de Inversiones de Uruguay XXI. Esta última herramienta facilita el contacto entre inversores que buscan oportunidades y empresas o proyectos que necesitan financiamiento.

Con su segunda edición, el Foro de Capital Privado buscará ampliar esas conexiones y generar un ámbito estable de colaboración entre inversores, empresas, emprendedores e instituciones. La articulación entre capital e innovación será el hilo conductor de una jornada orientada a transformar contactos y conocimiento en nuevas oportunidades de negocio para Uruguay y la región.