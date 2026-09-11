Creatividad, estrategia y resultados: cuáles fueron las campañas publicitarias más efectivas del último año según los Effie Awards Uruguay 2026

La industria de la comunicación y el marketing se reunió en una nueva edición de los Effie Awards para reconocer las campañas que, además de destacarse por sus ideas creativas, lograron demostrar resultados efectivos para las organizaciones. El certamen internacional, que distingue la efectividad en marketing y comunicación, ya lleva 17 ediciones en Uruguay, bajo la organización de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad

En esta edición el Gran Effie 2026 fue para Pilsen por la campaña “El tercer tiempo está servido”, desarrollada por Publicis Ímpetu. La campaña, lanzada en 2025, reunió a Ignacio Ruglio -presidente del Club Atlético Peñarol- y Flavio Perchman -vicepresidente del Club Nacional de Fútbol- bajo el lema “90 minutos no separan lo que una Pilsen puede unir”. La acción acompañó la baja del precio de la botella retornable de un litro a $125.

Publicis Impetu, en tanto, fue reconocida como la agencia más efectiva de los Effie Awards Uruguay 2026 y Tienda Inglesa obtuvo la distinción tanto de anunciante más efectivo, como de marca más efectiva de esta edición.

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Además del Gran Effie y de las distinciones a los más efectivos de la edición, los Effie Awards Uruguay reconocieron con Effie de Oro a las campañas que alcanzaron los máximos niveles de evaluación dentro de sus respectivas categorías.

De esta manera los reconocimientos de Oro fueron para Pilsen, por la campaña “El tercer tiempo está servido”, por la agencia Publicis Impetu para FNC, en la categoría Bebidas Alcohólicas. L'Oréal, por “Le Défilé”, de la agencia Amén McCann, en la categoría Brand experience. OCA, por “De Motivos a Motivaciones”, por la agencia WILD FI, en la categoría Data Driven. Fiat, por la campaña “Imaginate en un Fiat”, desarrollada por Publicis Impetu, para el anunciante Sevel, en la categoría Institucional/corporativa.

Pilsen, por la campaña “El tercer tiempo está servido”, por la agencia Publicis Impetu para FNC, en la categoría Promociones. Y Verde, por la campaña “Cristian se pasó al Verde”, de la agencia Digitas Uruguay, en la categoría Servicios/productos bancarios, financieros y seguros.

La edición 2026 de los Effie Awards Uruguay alcanzó un récord de inscripciones y los trabajos fueron evaluados por un jurado integrado por 50 referentes de anunciantes, agencias, medios y academia, responsables de analizar los casos a partir de su estrategia, creatividad y capacidad de demostrar resultados concretos.