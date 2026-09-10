El BHU entrevistará con avatares de inteligencia artificial a los candidatos para una pasantía en administración

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) va a entrevistar con inteligencia artificial a los candidatos a sus pasantías 2026. La instancia se hace en video a través de MeetPIA , una plataforma de entrevistas con IA, tiene carácter eliminatorio y estará habilitada entre el 11 y el 15 de setiembre, según el comunicado que el banco publicó el 10 de setiembre.

La plataforma queda abierta cinco días y cada postulante elige el momento que le resulte conveniente para ingresar. Pero una vez que arranca, no puede frenar: la entrevista es individual , dura unos 45 minutos y el proceso no admite pausas ni interrupciones, según las condiciones que fijó el banco.

La invitación para acceder a MeetPIA llega por correo electrónico y/o WhatsApp . El BHU pide leer con atención el instructivo antes de empezar y tener en cuenta todas las consideraciones que figuran ahí.

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Las dudas técnicas se canalizan únicamente con el equipo de soporte de PIA , detallado en ese instructivo. El banco aclaró de forma expresa que la casilla [email protected] no brinda soporte técnico y que no se le envíen consultas de ese tipo.

La instancia es eliminatoria y tiene una ponderación máxima de 30 puntos: para superarla hay que alcanzar un mínimo de 15. Durante la entrevista se valora el ajuste del perfil a los requerimientos del puesto y las competencias previstas en las bases del llamado.

Qué hace el sistema, según la empresa

El CEO de MeetPIA, Martín Liguori, describió la herramienta como "una reclutadora profesional potenciada con inteligencia artificial", que automatiza tareas que hoy le llevan horas a un reclutador: revisar CVs, coordinar entrevistas y evaluar candidatos.

El circuito, según su descripción, arranca cuando la organización crea la vacante. Los candidatos se postulan con nombre, teléfono, email y CV, o el responsable de la búsqueda importa sus propias bases de datos.

A partir de ahí el sistema analiza cada CV de forma automática, genera una evaluación de competencias y puntúa qué tan bien encaja la persona con el puesto. A quienes cumplen los requisitos les envía la invitación por email o WhatsApp.

Liguori indicó que las entrevistas pueden hacerse con un avatar digital, por voz o por WhatsApp, y que el candidato responde desde el navegador o el celular sin coordinar agenda. Al terminar quedan almacenados el video, la transcripción y el análisis de cada postulante.

"Los videos y las transcripciones quedan disponibles mientras la organización los requiera para sus procesos. La empresa puede gestionar su conservación y solicitar su eliminación cuando lo necesite", explicó Liguori.

Cómo se define el puntaje

Las preguntas no las improvisa el sistema: las define la organización al configurar la búsqueda, con evaluaciones propias o generadas con IA a partir del perfil buscado. Liguori sostuvo que todos los candidatos reciben las mismas preguntas y se evalúan con los mismos criterios, algo que a su juicio reduce el sesgo de una primera entrevista tradicional.

Cada prueba se corrige contra criterios de evaluación que la organización carga previamente y el sistema devuelve un puntaje. El informe no es un aprobado o desaprobado: muestra el número, las respuestas y el análisis de cada competencia.

"PIA ordena, evalúa y sugiere, no decide", afirmó Liguori. Según su explicación, la decisión final la toma siempre una persona.

Quiénes tienen que dar la entrevista con IA

La convocatoria alcanza a las personas habilitadas en la Etapa 1 del llamado a pasantías con perfil Administración, dirigido a egresados de carreras de la DGETP (ex UTU): Educación Media Tecnológica, Educación Media Profesional con bachillerato completo y Curso Técnico Terciario.

Entre los requisitos excluyentes figuran tener 18 años al cierre de la inscripción, un promedio mínimo de 7 sobre 12 en la escolaridad, carné de salud vigente al momento del ingreso y no haberse desempeñado como becario o pasante en otro organismo del Estado.

El llamado conforma seis listas de prelación independientes: Casa Central (Montevideo) y las sucursales Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado, Melo y Rivera. Cada lista sirve de base para asignar las pasantías en esa localidad.

Las inscripciones se hicieron online entre el 6 y el 20 de julio. Después vino la presentación presencial de documentación —formulario firmado, cédula, escolaridad y título de la DGETP—, una etapa que el banco extendió por única vez hasta el 11 de agosto, de 13:00 a 17:00.

El BHU publicó los puntajes de méritos y antecedentes el 26 de agosto, con listados separados por dependencia. Quienes figuran con la marca de "condicional" deben ampliar la documentación solicitada por correo para poder seguir en la Etapa 2.

En todos los casos rige la misma advertencia: la no presentación del postulante a alguna de las etapas previstas implica su renuncia a la totalidad del proceso.