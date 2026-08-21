Tensión financiera: números de la ANP generan miradas opuestas en el directorio

Los resultados financieros de la Administración Nacional de Puertos (ANP) correspondientes a 2025 generaron distintas miradas en el directorio del organismo. Mientras el oficialismo celebra que hubo superávit, la oposición advierte sobre números negativos y proyecciones deficitarias .

En la ceremonia por los 110 años de la ANP, que se realizó el 22 de julio, el presidente Pablo Genta se refirió al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año pasado . “Se alcanzó un resultado económico de US$ 57 millones, lo que representa una mejora de 32% respecto al año anterior. Eso fue gracias a la mejora de los ingresos y la disminución de gastos” , dijo.

El número positivo, añadió, se consiguió pese al descenso de 25% en el movimiento de contenedores de transbordos, básicamente de Paraguay.

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“Estos buenos resultados de 2025 son aún más valiosos si se toma en cuenta que en el primer año de esta administración logramos revertir una tendencia y aumentar las inversiones reduciendo los gastos en relación a los ingreso s”, expresó Genta.

Pablo Genta junto al presidente Yamandú Orsi ANP

Sin embargo, las consideraciones auspiciosas no fueron compartidas por el director por la oposición, Jorge Gandini. En la sesión de directorio del 6 de agosto planteó algunos puntos críticos que, desde su visión, condicionan la sustentabilidad del organismo. La posición fue transmitida una semana después que el directorio aprobara -con el aval del Genta y del vicepresidente Constante Mendiondo, sin la participación de Gandini- el presupuesto operativo y de inversiones para 2027.

En el texto expuso que “resulta ineludible contextualizar que la actual tensión financiera se vio severamente agravada por la ejecución superpuesta de dos grandes obras de infraestructura”, refiriéndose al puerto pesquero de Capurro y el viaducto. Sobre este punto indicó que los compromisos y contratos de ambas obras, asumidos en el período entre 2015 y 2019, demandaron a la ANP una erogación extraordinaria superior a US$ 320 millones, que fueron ejecutados en el siguiente quinquenio (2020 - 2024).

“Para hacer frente a esa exigencia de capital, la empresa debió utilizar todos sus ahorros y acceder a financiamiento externo mediante un préstamo de US$ 50 millones con Fonplata (asumido en 2019)”, señaló. A su vez, ese crédito se sumó a un arrastre de deuda por dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 60 millones (entre 2009 y 2011) y uno del Banco República (BROU) por US$ 20,9 millones (tomado en 2024). para la construcción de nuevas pasarelas para la terminal de pasajeros de Colonia.

El texto expresó que la convergencia de esos pasivos genera que la ANP deba afrontar una carga financiera cercana a los US$ 13 millones al año, destinados exclusivamente al pago de amortización de intereses.

En otro pasaje el documento desacó que el presupuesto de 2027, al igual que los ejercicios 2025 y 2026, proyecta un resultado deficitario de US$ 12,5 millones.

Jorge Gandini Foto: Inés Guimaraens

Luego de esa mención, Gandini rebatió los comentarios de Genta sobre los resultados del año pasado. “Resulta fundamental aclarar que el resultado del ejercicio positivo de 2025 no significa que la ANP haya tenido un superávit real de US$ 57 millones (tal como se anunció)”, escribió.

“Esa cifra no descontó el dinero que efectivamente se gastó en las inversiones del año y por tanto el déficit de 2027 es un indicador que exige la máxima atención, dado que afecta directamente la caja disponible”, añadió.

Además, las proyecciones no son positivas para los próximos años, ya que las estimaciones oficiales muestran un saldo negativo sostenido para los ejercicios fiscales a partir de 2029, alcanzando un déficit proyectado de US$ 69 millones para 2033.

“Este horizonte deficitario obligará ineludiblemente a la institución a salir de nuevo en búsqueda de financiamiento externo para afrontar sus compromisos operativos y de deuda, lo que incrementará de manera riesgosa la exposición y el nivel de endeudamiento”, concluyó el informe.