Fiscal Pérez, que no asumirá en Delitos Económicos, le responde a Jorge Díaz: "Le consta de sobra que nunca he sido permeable a ningún tipo de presión"

El cruce entre la Torre Ejecutiva y la Fiscalía por algunas decisiones y traslados sigue levantando temperatura. A la opinión del prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre los traslados en Fiscalía, se sumó ahora una respuesta del fiscal de Flagrancia Diego Pérez al ser aludido por su exjefe.

Luego de que El Observador informó que finalmente se quedará en la fiscalía de Flagrancia de 5 Turno porque había aceptado el traslado siempre que pudiera avanzar en determinadas causas que lleva adelante, lo que “no se pudo cumplir”, el prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte Jorge Díaz opino que era “razonable”.

En una entrevista con La Diaria Radio, Díaz afirmó que no lo sorprendió que se diera marcha atrás a la designación de Pérez, algo que definió como una decisión “razonable” que le “va a hacer bien al funcionamiento del sistema de justicia”. Además opinó que el hecho de que esa fiscalía permanezca sin titular ya desde hace tres meses “no parece ser una decisión razonable de gestión”, un cuestionamiento directo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

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El fiscal Pérez dijo a El Observador que la declaración de Díaz “se inscriben en un mensaje de poder y lo más grave no es que me incluyan a mí, sino que está dirigida hacia el fiscal que se designe” en Delitos Económicos. Esa fiscalía tiene el caso Cardama, en el que Presidencia ha denunciado a los jerarcas de la anterior administración del Ministerio de Defensa, entre otras causas como la compra de la estancia María Dolores y la estafa de República Ganadera.

En su caso, decidió no asumir finalmente porque había acordado con Ferrero antes de trasladarse "culminar determinadas causas", ya que no es posible llevarse esos casos a la nueva fiscalía.

Foto: captura Youtube

Pérez rechazó que su decisión sea "una marcha atrás" como dijo Díaz. "Simplemente esas condiciones tenían que ver con la situación de esas investigaciones y por ello, desde que se fue (el fiscal Alejandro) Machado hasta la fecha, no se llenó la vacante porque estábamos esperando que se dieran esas condicionantes".

Pérez dijo que le parece "normal" que al jerarca del gobierno le preocupe la causa en la que él, como fiscal, iba a intervenir si asumía en Delitos Económicos (en relación a Cardama), "porque tiene marcados intereses específicos en este caso que sin duda vician su opinión".

"La real preocupación que ha motivado los comentarios de Díaz (es que) le consta de sobra que nunca he sido permeable a ningún tipo de presión y eso lo tiene muy claro", agregó Pérez.

"Lo que no es normal es que la asociación de abogados penalistas opine, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, que Díaz "con su intervención y forma de participar sí afecta y gravemente el sistema de Justicia desde que dejó de ser el fiscal de Corte".

En ese sentido cuestionó que Díaz, mientras se dedicaba a la actividad privada, "defendió a una persona que cuenta con antecedentes por narcotráfico y estaba siendo objeto de juicio por distintos homicidios que se investigaron cuando el doctor Díaz era fiscal de Corte", dijo en relación a Martín Acuña, quien fue co-defendido por Díaz y la abogada Karen Pintos en 2024. Pérez también mencionó que a Díaz se lo ha señalado por su rol en el caso Feldman (como juez) o Balcedo (como fiscal de Corte), pero que sobre esos casos no tiene "elementos para hacer consideraciones".

El exsubalterno de Díaz recordó otras injerencias de actual jerarca de Presidencia, como cuando hizo declaraciones "procurando que se apartara" de la denuncia falsa contra el presidente Yamandú Orsi (cuando era precandidato) a la fiscal Sandra Fleitras, o cuando le reclamó a un colega fiscal "mayor celeridad en la causa respecto a la cual hay víctimas que son representadas por un estudio al que estuvo directamente vinculado".

Se refería a declaraciones de Díaz de febrero de 2025 sobre el caso Conexión Ganadera en las que dijo que “fiscalía está actuando en forma absolutamente lenta”.

“Cuando hay una persona que comete un delito contra la propiedad, un robo en la vía pública, automáticamente reclamamos cárcel. Ahora, cuando hay una estafa de US$ 250 millones... la medida cautelar que se dispuso fue la prohibición de salir del país", dijo en aquel momento Díaz cuando ya había sido designado prosecretario en una entrevista con VTV.

Ferrero aún no designó a quien será el fiscal titular, y esperara el resultado de un concurso que esta en trámite por lo que Gilberto Rodríguez continuará unos días más subrogando.