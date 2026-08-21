Cómo quedó la relación de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras su cruce; mirá lo que dijo José Mourinho, quien se prepara para su debut en Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, confesó que, después de ver las interacciones entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni , quienes tuvieron un altercado en el último tramo de la pasada temporada, "es como si no hubiera pasado nada", en la rueda de prensa previa al primer partido oficial del nuevo curso.

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"Yo, sin saber el problema, miro la llegada de Tchouaméni y cómo se relacionan y no puedes ni imaginar lo que pasó la temporada pasada . Han sido ellos los que me han dicho que no tengo que hablar con ellos, no tener ningún tipo de influencia para traer la paz. Se trata de amistad, cooperación y es como si no hubiera pasado nada", comenzó .

"Yo he llegado con mucha información. He estado aquí tres años, tengo mis contactos de base. Yo he llegado a saber muchas cosas, pero he decidido partir de cero, obviamente en una posición privilegiada. Desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento, y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para él y para todos, porque he visto la normalidad", terminó.

Federico Valverde y su buena relación con el nuevo técnico de Real Madrid, José Mourinho, en plena pretemporada

Mourinho considera que sus estrellas Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham "no son incompatibles" , pero reconoce que tiene que encontrar la "conjugación táctica" adecuada para ellos.

️ José Mourinho, tajante sobre el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni: "Han sido ellos quienes me han dicho que no hay que hablar, que no debo tener ningún tipo de influencia para traer la paz" pic.twitter.com/02WOQMwwGr

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"Los mejores quieren jugar con los mejores. Después la conjugación táctica puede ser un poquito más difícil", explicó.

La asociación de las tres estrellas madridistas es uno de los grandes desafíos de Mourinho, que puede verse enfrentado al mismo dilema que sus predecesores Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, que no lograron hacer jugar a los tres sin desequilibrar al equipo.

Mbappé y Nicolás Fonseca Foto: AFP

"Ancelotti ha encontrado un Brasil perfecto para Vini, Deschamps encontró una Francia perfecta para Kylian, Tuchel ha encontrado (un equipo inglés) perfecto para Jude, más difícil para Mourinho encontrar perfecto para los tres", dijo el entrenador de Real Madrid.

"Yo quiero que cuando jueguen los tres se sientan confortables", explicó Mourinho, confiado en que todo irá bien cuando jueguen los tres.

"Son jugadores de gran calidad y no siento tampoco que sean posiciones incompatibles. Tengo mucha confianza en que vamos a tener una gran temporada con ellos", añadió el entrenador portugués.

El exentrenador de Chelsea, Inter de Milán y Manchester United entre otros recordó, no obstante, que el compromiso "es innegociable" y advirtió que todos tendrán que implicarse en el trabajo defensivo.

"Hay que defender con once", aseguró Mourinho, para quien este concepto difiere en función de cada partido y cada adversario.

"Depende de la situación, pero hay que trabajar. Una cosa es trabajar presionando, otra cosa es trabajar cerrando espacios", explicó.

"Presionar y cerrar espacios"

"Hay gente que va a tener que presionar verdaderamente, hay gente que tiene que cerrar espacios, pero el concepto de gente que defiende y gente que espera el balón recuperado no va", advirtió el entrenador merengue.

"También te digo que cada vez que hemos trabajado conceptos defensivos, ha habido una respuesta muy buena de todos, cero problemas", afirmó.

Mourinho también aseguró haber visto "feliz" a Vinicius, tras el tira y afloja que acabó con la renovación del astro brasileño hasta 2032.

"Es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores tienen que estar aquí", insistió el técnico portugués.

"Pienso que está feliz, que está confortable con la forma que estamos preparando los partidos y quiere ganar, desde el primer día, cada pequeña conversación que teníamos acababa siempre en 'vamos a volver a ganar', 'vamos a volver a ser felices'".

El técnico, que espera poner fin a dos temporadas en blanco del Real Madrid, visita al Espanyol en su estreno liguero, pero Mourinho afirma no sentir presión por ello.

"No diría presión, yo diría... adrenalina que llega, adrenalina que es positiva, que yo quiero", sentenció.

Con base en EFE y AFP