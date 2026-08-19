El peso de la cinta en Real Madrid de José Mourinho cuando se viene el debut en LaLiga: el desafío de Federico Valverde para dejar atrás la decepción del Mundial 2026

La historia del fútbol es experta en entrelazar la gloria y la amargura en cuestión de semanas. Para Federico Valverde , el verano español de 2026 quedará marcado como un punto de inflexión en su carrera: la transición entre el golpe más duro de su trayectoria internacional y la asunción de la mayor responsabilidad a nivel de clubes.

Tras la salida de Dani Carvajal, el vestuario de Real Madrid y José Mourinho, el nuevo técnico, dictaron sentencia por estricta antigüedad: Valverde es el nuevo primer capitán del equipo .

El volante liderará el plantel blanco por delante de nombres como Vinícius Jr., Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

Sin embargo, el brazalete le llega en un momento en el que la lupa mediática y futbolística está más sobre él que nunca.

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El trago amargo en el Mundial 2026

Hace apenas un mes, el escenario era diametralmente opuesto. Federico Valverde llegó al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá como uno de los futbolistas llamados a dominar el torneo. Siendo referente indiscutido de una selección uruguaya que prometía pelear mucho más, su actuación estuvo a años luz de las expectativas.

Uruguay se despedía en la fase de grupos tras no sumar triunfos ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El saludo de Federico Valverde y Mourinho

Pero más allá del colectivo, la prensa internacional y el público uruguayo apuntaron directamente al mediocampista de Real Madrid. Desconectado, sin el despliegue físico habitual y visiblemente frustrado -marcado por la imagen de su sustitución a los 56 minutos ante el conjunto español-, Valverde no logró anotar ni asistir. Su rendimiento lo posicionó en las principales listas de las grandes decepciones individuales del Mundial 2026.

La era de José Mourinho y el reto del liderazgo

De regreso a la capital española, el fútbol no le da tregua ni tiempo para los lamentos. Con la llegada de José Mourinho al banco del Santiago Bernabéu, el perfil de Federico Valverde resulta vital en la pizarra del técnico portugués, quien siempre ha priorizado mediocampistas con carácter, despliegue box-to-box y disciplina táctica.

El reto para el uruguayo será doble:

1) Liderazgo emocional: asumir la voz de mando en un vestuario plagado de estrellas y jóvenes talentos como Jude Bellingham y Arda Güler, demostrando que la amargura mundialista fue procesada.

2) Entrar en el esquema: adaptarse a las exigencias tácticas de Mourinho sin perder la llegada al área ni el potente disparo de larga distancia que lo caracteriza.

El esfuerzo de Federico Valverde para levantar el trofeo Teresa Herrera Foto: EFE

El golazo convertido recientemente ante Leganés durante los ensayos de pretemporada fue el primer síntoma de alivio.

No obstante, la verdadera prueba comenzará con el rodaje oficial de LaLiga de España, visitando a Espanyol a la hora 16.30. Valverde sabe que el brazalete exige inmunidad al desaliento; los seguidores del Bernabéu no juzgarán lo que pasó en el Mundial 2026, pero le exigirán estar a la altura de los mitos que lucieron esa misma cinta antes que él.