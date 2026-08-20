Ciclón extratropical se forma sobre Uruguay este jueves: prevén lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos

Un ciclón extratropical se formará este jueves entre Uruguay, el noreste de Argentina y Rio Grande do Sul , según informó la agencia meteorológica brasileña Metsul .

El fenómeno se origina a partir de un sistema de baja presión aislado en niveles altos de la atmósfera que atravesó Sudamérica desde el norte de Chile y que, al acoplarse con una baja presión en superficie, dará lugar al ciclón.

De acuerdo con Metsul, la evolución del sistema puede observarse en las proyecciones del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) , que muestran el desplazamiento de la baja presión desde el norte chileno hasta Uruguay y el sur de Brasil .

Exclientes de Sara Goldring entre dudas por los plazos que se abren en un escenario de APR, que le evitaría el juicio, o esperar tres años y medio

Policías rescataron a una mujer de 25 años que quedó atrapada durante un incendio en su casa en Río Branco

La formación del ciclón coincide con el período de inestabilidad que atraviesa Uruguay, con lluvias, tormentas y posteriormente un aumento de los vientos del sector sur .

Qué efectos tendrá el ciclón en la región

Según Metsul, durante este jueves la baja presión en altura comenzará a interactuar con una baja en superficie y provocará la formación del ciclón extratropical sobre el continente.

El sistema favorecerá lluvias que pueden ser localmente intensas y estar acompañadas por tormentas eléctricas aisladas. Metsul también advirtió sobre la posibilidad de granizo debido a las características de la baja presión aislada. La agencia brasileña recordó que existen antecedentes de sistemas de este tipo que provocaron episodios importantes de granizo en la región.

A su vez, una masa de aire frío asociada al sistema avanzará desde el noreste de Argentina. Con su ingreso se producirá un descenso de las temperaturas y se esperan vientos moderados a fuertes, con ráfagas.

Qué es una baja presión aislada

Una baja segregada o aislada es una zona de baja presión ubicada en los niveles medios y altos de la atmósfera.

Se forma cuando una masa de aire frío se desprende de la corriente en chorro y pierde su desplazamiento habitual de oeste a este. Esto puede provocar que avance lentamente o incluso permanezca casi estacionaria sobre una misma región.

Cuando existe abundante humedad disponible, estos sistemas pueden generar lluvias persistentes, precipitaciones extremas y riesgo de inundaciones.

Su evolución, además, resulta particularmente compleja de pronosticar debido a que pueden presentar desplazamientos más erráticos. En Sudamérica son frecuentes cerca de la costa de Chile y posteriormente pueden avanzar hacia Argentina y, como ocurre en este episodio, alcanzar Uruguay y el sur de Brasil.