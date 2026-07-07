Un móvil policial y un taxi chocaron en el Centro de Montevideo: tres mujeres resultaron heridas

Este martes cerca del mediodía se produjo un accidente de tránsito en el Centro , según informó la cuenta Montevideo Tránsito, perteneciente a la comuna capitalina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El siniestro ocurrió sobre las calles 18 de Julio y Yi y provocó un corte en la circulación del tránsito por la zona.

De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), el accidente se produjo fue protagonizado por un patrullero policial y un taxi .

18 de Julio y Yi. Circulación al este cortada. Ciclovía cortada en ambos sentidos. Tránsito al este desvían por Zelmar Michelini > San José > Ejido > a su ruta. Personal de @Minterioruy se encuentra en el lugar. pic.twitter.com/5udJmvfbcW

Un ciclista de 65 años murió tras varios días internado luego de sufrir un accidente en Treinta y Tres

Video de un accidente de tránsito en Salto se volvió viral por la reacción de un testigo

El móvil de la Policía circulaba con sirena prendida hacia un llamado cuando, al llegar a la esquina de Yí, el taxista no advirtió la presencia del patrullero y terminaron chocando .

Tras el impacto, tres mujeres resultaron heridas, entre ellas una funcionaria policial. Pese al fuerte choque, solo sufrieron lesiones leves.

Producto del accidente, el tránsito desviará en la zona por calle Zelmar Michelini a San José, luego a Ejido y finalmente a su ruta.

En la escena de los hechos trabaja personal del Ministerio del Interior, junto a efectivos del departamento de Tránsito de la intendencia.