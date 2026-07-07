Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Un móvil policial y un taxi chocaron en el Centro de Montevideo: tres mujeres resultaron heridas

El siniestro ocurrió sobre las calles 18 de Julio y Yi y provocó un corte en la circulación del tránsito por la zona

7 de julio de 2026 13:13 hs
Accidente Centro de Montevideo
Capturas de video de Subrayado (Canal 10)

Este martes cerca del mediodía se produjo un accidente de tránsito en el Centro, según informó la cuenta Montevideo Tránsito, perteneciente a la comuna capitalina.

El siniestro ocurrió sobre las calles 18 de Julio y Yi y provocó un corte en la circulación del tránsito por la zona.

De acuerdo a lo informado por Subrayado (Canal 10), el accidente se produjo fue protagonizado por un patrullero policial y un taxi.

Más noticias

Video de un accidente de tránsito en Salto se volvió viral por la reacción de un testigo

Un ciclista de 65 años murió tras varios días internado luego de sufrir un accidente en Treinta y Tres

El móvil de la Policía circulaba con sirena prendida hacia un llamado cuando, al llegar a la esquina de Yí, el taxista no advirtió la presencia del patrullero y terminaron chocando.

Tras el impacto, tres mujeres resultaron heridas, entre ellas una funcionaria policial. Pese al fuerte choque, solo sufrieron lesiones leves.

Producto del accidente, el tránsito desviará en la zona por calle Zelmar Michelini a San José, luego a Ejido y finalmente a su ruta.

En la escena de los hechos trabaja personal del Ministerio del Interior, junto a efectivos del departamento de Tránsito de la intendencia.

Las más leídas

Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: a instancias del VAR, el árbitro le anuló el segundo gol a Egipto

"Va a regularizar y el trámite va a quedar saneado", dijo el intendente de Canelones sobre obras en casa de Orsi sin declarar en Catastro

"Nos pasó a 130": denuncian que ómnibus interdepartamental adelantó a tres vehículos de noche y en una curva

El dilema que Conmebol debe resolver con las Eliminatorias para 2030; la situación de Uruguay, que ya está clasificado para el Mundial, y el impacto económico

Temas

Centro policial taxi Montevideo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos