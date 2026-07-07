Así será el subte más profundo de América Latina que promete romper nuevos récords

Brasil avanza con una de las obras de infraestructura ferroviaria más ambiciosas de la región. La expansión del Metro de São Paulo contempla la construcción de estaciones que llegarán hasta los 65 metros de profundidad, una marca que la convertirá en la red de subterráneos con las estaciones más profundas de América Latina .

El proyecto forma parte del plan de modernización y ampliación del sistema de transporte paulista, que ya es el más extenso de la región y moviliza a millones de pasajeros cada día.

Además de incrementar la capacidad operativa, la iniciativa busca mejorar la conectividad entre barrios periféricos y el centro de la ciudad mediante nuevas líneas y tecnología de última generación.

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La principal característica de la expansión del Metro de São Paulo es la profundidad de varias de sus nuevas estaciones. Algunas descenderán hasta 65 metros bajo la superficie, una cifra inédita para América Latina y comparable con edificios de aproximadamente 20 pisos de altura.

El desarrollo integra la ampliación de la red, que alcanzará cerca de 120 kilómetros de vías modernas, junto con la incorporación de nuevas estaciones y la modernización de otras ya existentes. Uno de los proyectos centrales es la Línea 6-Naranja, diseñada para conectar el noroeste de São Paulo con el centro urbano y atender una demanda estimada en unos 600.000 pasajeros diarios.

La profundidad de las estaciones responde tanto a las condiciones geológicas de la ciudad como a la necesidad de atravesar zonas densamente urbanizadas con el menor impacto posible sobre la superficie. Para ello se emplean técnicas de excavación, impermeabilización y refuerzo estructural especialmente diseñadas para obras de gran profundidad.

Metro de São Paulo

La ampliación del Metro de São Paulo también incorpora sistemas avanzados de señalización ferroviaria, automatización de operaciones e iluminación LED, además de mecanismos de recuperación de energía durante el frenado de los trenes. Estas mejoras buscan reducir los intervalos entre formaciones, aumentar la seguridad y disminuir el consumo energético.

Otro de los objetivos es descongestionar el tránsito en superficie y ofrecer una alternativa más eficiente para los desplazamientos diarios en una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo. La expansión también prevé integrar mejor las nuevas líneas con el resto de la red de transporte público.

Metro de São Paulo

El Metro de São Paulo ya es el sistema de transporte subterráneo más grande de América Latina y continúa ampliándose mediante inversiones públicas y concesiones con participación privada. La modernización incluye nuevas líneas, ampliaciones de corredores existentes y obras de infraestructura destinadas a incrementar la capacidad del servicio.