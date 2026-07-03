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/ Mundo / NARCOTRÁFICO

Encontraron en un puerto ruso media tonelada de cocaína escondida dentro de atún congelado que venía desde Ecuador

El presunto contrabandista fue detenido y se le incautaron miles de dólares en criptomonedas, relojes y autos de alta gama

3 de julio de 2026 16:37 hs
Bloques de cocaína dentro de atún congelado

Bloques de cocaína dentro de atún congelado

SolovievLive / Telegram
Bloques de cocaína dentro de atún congelado

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Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

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El Servicio Federal de Seguridad de Rusia encontró en el puerto de San Petersburgo al menos 500 kilos de cocaína dentro de piezas de atún congelado en un contenedor marítimo proveniente de Ecuador.

El organismo detalló que los servicios de seguridad realizaron "una operación de varias etapas" destinada a desarticular un canal de contrabando de cocaína desde países de América Latina hacia Rusia para su posterior venta ilegal.

Según informó el medio RT, los agentes obtuvieron información sobre un ciudadano ruso desempleado que es señalado como uno de los organizadores de un grupo internacional "especializado en canales de suministro de drogas a Rusia".

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El medio británico The Thelegraph informó que los bloques de drogas tuvieron que ser extraídos de los pescados con motosierras en algunos casos y con palas en otros. Las fotografías del servicio ruso mostraron a los peces alineados en filas ordenadas frente a más de 100 ladrillos de cocaína.

El presunto contrabandista fue detenido y se tomó registro de su domicilio. Los agentes declararon haber incautado dispositivos que contenían 613.000 dólares en monederos de criptomonedas, 13 relojes de lujo valorados en más de 1,3 millones de dólares y cinco vehículos valorados en 1,6 millones de dólares, según el medio ruso.

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