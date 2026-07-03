¿Competencia para el Triángulo del Litio de Sudamérica? El país europeo que anunció el hallazgo de 43 millones de toneladas de "oro blanco"

Alemania confirmó el hallazgo de un importante yacimiento de litio estimado en 43 millones de toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) .

La reserva fue detectada en la región de Altmark , en el estado federado de Sajonia-Anhalt , por la empresa Neptune Energy . De concretarse las proyecciones, se ubicará entre los más grandes del mundo.

El anuncio vuelve a posicionar al viejo continente en la carrera global por los minerales estratégicos para la transición energética y abre interrogantes sobre su impacto en el denominado Triángulo del Litio , integrado por Argentina , Bolivia y Chile .

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El descubrimiento se ubica bajo un antiguo campo de gas natural, una característica que resulta relevante porque permitiría aprovechar infraestructura ya existente para futuros procesos de extracción. El proyecto está vinculado a la compañía Neptune Energy , que trabaja desde 2024 en la evaluación del potencial del recurso y su viabilidad industrial.

"La región de Altmark combina potencial geológico, infraestructura existente y conocimientos técnicos", explicó Axel Wenke, responsable de Nuevas Energías de la firma.

Neptuneenergy.de

Según estimaciones oficiales, el volumen de 43 millones de toneladas lo posicionaría entre los más grandes del planeta, con capacidad teórica para abastecer una parte significativa de la demanda vinculada a la producción de vehículos eléctricos.

El litio se presenta en forma de salmueras geotérmicas profundas, lo que abre la posibilidad de utilizar métodos de extracción directa (DLE, por sus siglas en inglés), considerados más eficientes en términos de uso de agua en comparación con la minería tradicional por evaporación.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

El anuncio reavivó el debate sobre la distribución global del litio, un recurso considerado crítico para la industria tecnológica y automotriz. Actualmente, el abastecimiento mundial se concentra principalmente en América del Sur (Argentina, Bolivia y Chile), región conocida como el Triángulo del Litio por concentrar más del 50% de las reservas globales.

El hallazgo en Alemania se interpreta como un potencial avance europeo en su estrategia de reducir la dependencia de importaciones de materias primas críticas, especialmente en el marco de la transición hacia energías limpias y electromovilidad.