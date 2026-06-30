El megapuente sobre el río Uruguay que busca "borrar" una de las fronteras de Sudamérica

El proyecto del puente internacional San Javier–Porto Xavier avanza en su planificación y se perfila como una de las obras viales más relevantes del Cono Sur . La estructura conectará Argentina y Brasil sobre el río Uruguay, en una zona donde hoy el cruce depende de balsas y embarcaciones.

La iniciativa forma parte de un esquema de integración regional que busca prevé mejorar la conectividad, el transporte de cargas y el flujo turístico entre ambas naciones, además de fortalecer el corredor bioceánico que enlaza el Atlántico con el Pacífico a través de Sudamérica .

Así es el puente que unirá el Pacífico con el Atlántico

Las imágenes de satélite que muestran el nuevo puente que une Corea del Norte con Rusia (y por qué lo consideran estratégico)

El viaducto se construirá entre la localidad misionera de San Javier (Argentina) y Porto Xavier (Brasil) , atravesando el río Uruguay en un punto estratégico de la frontera.

De acuerdo con los proyectos técnicos, el puente tendrá aproximadamente 950 metros de longitud y un ancho cercano a los 17,4 metros, con dos carriles para tránsito vehicular, banquinas, bicisenda y pasarelas peatonales.

La estructura también incluirá iluminación LED, barandas de seguridad y sistemas de control del tránsito, además de un diseño preparado para soportar el flujo de camiones de carga internacional.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la construcción de un centro de frontera integrado, que concentrará los controles migratorios y aduaneros en un solo punto, con el objetivo de agilizar el paso entre los dos países y reducir los tiempos de espera.

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El cronograma prevé que las obras comiencen en los próximos años, con un plazo de ejecución estimado en alrededor de tres años y medio desde el inicio de los trabajos. La finalización está proyectada hacia 2030, según las estimaciones oficiales.

La inversión será financiada en su totalidad por el Gobierno de Brasil y supera los 214 millones de reales.

El secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, señaló que el puente "permitirá una mayor integración económica y turística en la región”, en el marco del corredor bioceánico.

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Actualmente, el paso fronterizo en esa zona del río Uruguay depende de embarcaciones y balsas que operan de forma intermitente, lo que genera demoras y limitaciones en el tránsito de personas y mercaderías, especialmente en períodos de crecida del río.

La nueva estructura apunta a transformar esa dinámica, consolidando una conexión permanente entre ambas orillas y reduciendo una de las barreras físicas más importantes entre Argentina y Brasil en esa región.