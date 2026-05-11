Las imágenes de satélite que muestran el nuevo puente que une Corea del Norte con Rusia (y por qué lo consideran estratégico)

El primer puente que conecta a los aliados Corea del Norte y Rusia está a punto de terminarse, según muestran imágenes de satélite analizadas por BBC Verify.

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Es la última muestra del estrechamiento de las relaciones entre Pyongyang y Moscú, que ha llevado a las tropas norcoreanas a luchar junto a las fuerzas rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania.

"Este puente ofrecerá una ruta útil para transportar bienes militares y munición ente Corea del Norte y Rusia", explica Edward Howell, de la Fundación Corea en el centro de estudios Chatham House.

La nueva vía sobre el río Tumen está localizada a pocos metros del otro puente que conecta ambos países: una conexión ferroviaria conocida como "El puente de la amistad".

Las últimas imágenes de satélite muestran el puente, que tiene un kilómetro de longitud, junto con varias vías de acceso nuevas, un puesto fronterizo, infraestructuras de apoyo y zonas de aparcamiento.

Los expertos señalan que el puente se convertirá, además, en una importante ruta comercial entre ambos países.

El acuerdo para construir el puente se alcanzó durante la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Pyongyang en junio de 2024, cuando se reunió con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

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La construcción comenzó hace un año y la BBC ha estado usando imágenes satelitales para seguir su progreso.

Se cree que el costo total del puente alcance los US$120 millones, de acuerdo con los medios estatales rusos.

"La velocidad de la construcción es un reflejo del volumen de la actividad comercial entre ambos países", señala Victor Cha, que pertenece al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

"Esto se debe, en gran medida, al suministro por parte de Corea del Norte de tropas, armas, municiones y mano de obra para la guerra de Putin en Ucrania", afirmó.

Un puente símbolo

Según el CSIS, es probable que se espere que los conductores rusos y norcoreanos transfieran los camiones cargados de mercancías en el paso fronterizo, ya que se les prohibirá circular con los vehículos más allá de los respectivos territorios.

Los países celebraron una ceremonia el 21 de abril para marcar la unión de ambos lados del puente, y la embajada rusa en Corea del Norte ha señalado que está previsto que la construcción se complete el 19 de junio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que la apertura del puente "se convertirá en una etapa verdaderamente histórica en las relaciones ruso-coreanas. Su importancia va mucho más allá de una tarea puramente de ingeniería".

El tráfico ferroviario a través del "Puente de la Amistad" se ha mantenido elevado durante la construcción del puente de carretera, mientras el comercio entre ambos países se ha expandido, de acuerdo con el CSIS.

"Es justo decir que esta conexión, antes de la guerra en Ucrania, era uno de los vínculos menos activos entre Corea del Norte y sus dos vecinos", afirmó Cha.

Además de acordar la construcción del puente, Putin y Kim firmaron un acuerdo histórico durante la visita de 2024, comprometiéndose a que Rusia y Corea del Norte se ayuden mutuamente en caso de "agresión" contra cualquiera de los dos países.

Getty Images Vladimir Putin visitó Corea del Norte en 2024.

Según Corea del Sur, el Norte ha enviado unos 15.000 soldados para ayudar a Rusia en su invasión, junto con misiles y armas de largo alcance.

Seúl también estima que alrededor de 2.000 norcoreanos han muerto en el conflicto.

Ni Pyongyang ni Moscú han confirmado estas cifras, pero Kim Jong Un y el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, inauguraron la semana pasada un memorial en Pyongyang para los norcoreanos que han muerto combatiendo en la guerra de Ucrania.

Belousov afirmó que discutió la cooperación militar a largo plazo con funcionarios norcoreanos, según agencias de noticias rusas.

A cambio de proporcionar soldados y artillería, se cree que Corea del Norte ha recibido alimentos, combustible y tecnología militar de Rusia.

"La construcción del puente ejemplifica cómo los lazos de Corea del Norte con Rusia parecen destinados a continuar más allá de cualquier final de la guerra en Ucrania", concluyó Howell.

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FUENTE: BBC