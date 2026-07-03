El país de Sudamérica que anunció la construcción de un nuevo reactor nuclear

Argentina dio un nuevo paso en su plan de desarrollo energético al anunciar un proyecto para construir un reactor nuclear modular en el Complejo de Atucha , en la localidad bonaerense de Lima , partido de Zárate .

La iniciativa contempla una inversión privada de 1.200 millones de dólares y será impulsada con capitales estadounidenses, en asociación con empresas argentinas. Según informó el Gobierno liberal , podría incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y demandará alrededor de cinco años de ejecución.

El proyecto fue presentado por Meitner Energy Latam , en conjunto con Ansari Group , y contará con la participación tecnológica de INVAP . La iniciativa prevé la construcción del ACR-300 , un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) de Generación III+, con una potencia estimada de 300 megavatios eléctricos (MWe).

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El ministro de Economía, Luis Caputo , encabezó el anuncio junto con el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli , y representantes de las empresas involucradas. De acuerdo con la información oficial, la inversión será financiada íntegramente con capital privado y el emprendimiento apunta a fortalecer la infraestructura energética del país mediante una tecnología de diseño local.

Además de la construcción del reactor, el plan contempla la generación de aproximadamente 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, obra, puesta en marcha y operación de la central.

Importante



Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 2, 2026

La nueva central se emplazará en el sitio donde ya funcionan las centrales nucleares Atucha I y Atucha II, dentro del complejo operado por Nucleoeléctrica Argentina, en la localidad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. El objetivo es aprovechar la infraestructura existente y consolidar el polo nuclear argentino con una tecnología de menor escala y mayor flexibilidad operativa.

Complejo Nuclear Atucha

Los reactores modulares pequeños se diferencian de las centrales nucleares tradicionales por su diseño compacto y la posibilidad de fabricar gran parte de sus componentes de manera industrial antes de su montaje definitivo. Esa característica permite reducir los tiempos de construcción y adaptar la generación eléctrica a distintas necesidades energéticas.

Argentina busca ampliar su capacidad de generación nuclear y consolidar una tecnología desarrollada en el país.