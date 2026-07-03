Descubre una ciudad de más de mil años de antigüedad: dónde queda y por qué nunca logró visibilizarse

Un equipo internacional de arqueólogos anunció el hallazgo de Minanbé , una antigua ciudad maya que permaneció oculta durante más de un milenio en la Reserva de la Biosfera de Calakmul , en el estado mexicano de Campeche.

El sitio, cubierto por una densa selva y sin evidencias de saqueo, ofrece nuevas pistas sobre el desarrollo de una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica .

Cómo funciona BAX, la Inteligencia Artificial de la Ciudad y qué trámites se podrán realizar

La obra del siglo: el túnel inteligente que será la nueva puerta al mar de América Latina

El descubrimiento fue encabezado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes . Los investigadores bautizaron al asentamiento como Minanbé , que en lengua maya yucateca significa "no hay camino", en alusión a las dificultades que enfrentó la expedición para llegar hasta el lugar.

¿Cómo es Minanbé, la ciudad de más de mil años de antigüedad descubierta en México?

La ciudad fue localizada en una zona de difícil acceso al norte de Calakmul. Aunque las primeras señales surgieron hace más de una década mediante tecnología LiDAR (un sistema de escaneo láser aerotransportado capaz de detectar estructuras ocultas bajo la vegetación), recién ahora los arqueólogos pudieron explorar el sitio sobre el terreno.

Para llegar a las ruinas, el equipo recorrió varios kilómetros de selva en cuatriciclos y luego continuó a pie entre vegetación densa y terrenos pantanosos. Ese aislamiento permitió que el sitio permaneciera prácticamente intacto durante siglos.

"En los últimos tres años, es el primer sitio que encontramos intacto; no hay indicios de saqueo. Fue un descubrimiento, una gran sorpresa", explicó el arqueólogo Ivan Šprajc, director de la expedición.

ZRC SAZU

Los trabajos realizados hasta el momento permitieron identificar un núcleo urbano de unas 15 hectáreas con plazas, templos, palacios, altares y estelas de piedra talladas. Entre las estructuras sobresale una pirámide de más de 13 metros de altura, construida con el característico estilo arquitectónico Río Bec.

Los investigadores también documentaron 14 estelas y altares con representaciones de gobernantes e inscripciones jeroglíficas. Una de las piezas más llamativas muestra una escena de decapitación, mientras que otras conservan referencias calendáricas que ayudan a reconstruir la historia del asentamiento.

Según agregó Šprajc, las inscripciones, la cerámica y la arquitectura indican que Minanbé alcanzó su mayor desarrollo entre los años 600 y 900 d. C., durante el período Clásico Tardío de la civilización maya.

El descubrimiento aporta nueva información sobre la organización política y ceremonial de las ciudades mayas en las Tierras Bajas Centrales y refuerza la importancia arqueológica de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.