¿Riesgo de un agujero negro? Por qué apagaron el Gran Colisionador de Hadrones

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) , el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, fue apagado de manera programada por el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) .

La decisión despertó nuevamente especulaciones en redes sociales sobre un supuesto riesgo de formación de un agujero negro , aunque la comunidad científica desestimó desde hace años el escenario de catástrofe por no representar peligro alguno para la Tierra.

Ubicado en un túnel circular de 27 kilómetros entre Francia y Suiza , el LHC entró en una nueva parada técnica para transformarse en el Gran Colisionador de Hadrones de Alta Luminosidad (High-Luminosity LHC) , una versión que permitirá incrementar de forma significativa la cantidad de colisiones entre partículas y, con ello, obtener un volumen mucho mayor de datos para la investigación científica.

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Según el CERN , las obras incluirán el reemplazo y la modernización de distintos componentes del acelerador y de los detectores ATLAS y CMS . Cuando vuelva a funcionar, previsto para 2030, el complejo tendrá una sensibilidad aproximadamente diez veces superior a la actual y podrá generar hasta seis veces más datos que en su configuración original.

El CERN se despide del LHC y entra en su tercera parada prolongada Cern.com

La actualización permitirá estudiar con mayor precisión fenómenos poco frecuentes de la física de partículas y profundizar investigaciones sobre la materia oscura, nuevas partículas y posibles procesos que amplíen el Modelo Estándar.

El LHC comenzó a operar en 2008 y alcanzó uno de sus mayores hitos en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula fundamental para explicar cómo adquieren masa otras partículas elementales.

¿Existe el riesgo de que se forme un agujero negro?

Cada vez que el LHC inicia una nueva etapa de funcionamiento resurgen teorías que plantean la posibilidad de que las colisiones generen un agujero negro capaz de poner en riesgo al planeta. Sin embargo, el CERN explicó en reiteradas oportunidades que las energías alcanzadas en el acelerador son inferiores a las que producen de manera natural los rayos cósmicos al impactar contra la atmósfera terrestre desde hace miles de millones de años.

[Press Update]: CERN bids farewell to the LHC and enters Long Shutdown 3



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Incluso si llegaran a producirse los denominados microagujeros negros, una posibilidad contemplada en algunos modelos teóricos, estos serían extremadamente pequeños e inestables, por lo que desaparecerían casi instantáneamente sin representar un riesgo. Esa conclusión fue respaldada por diversos estudios de seguridad realizados antes y después de la puesta en marcha del acelerador.