Reforma del transporte: arquitectos y foro de ciudadanos reclamaron en el Parlamento mayor participación y advirtieron por riesgo de "vaciamiento"

Las dos comisiones de Transporte del Parlamento, una en la Cámara de Diputados y otra en la del Senado, tienen en su agenda la reforma del transporte metropolitano que impulsa el gobierno de Yamandú Orsi .

Aunque no hay ningún proyecto de ley y la iniciativa a priori no requiere de un trámite parlamentario , diputados y senadores han c onvocado en las últimas semanas a jerarcas y organizaciones, y debatido sobre el tema.

Esta vez fue el turno de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) en la comisión de la Cámara de Diputados y del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana en la del Senado.

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Ambas organizaciones reclamaron de forma individual —el pasado miércoles 3 de junio y en sesiones diferentes— una mayor participación de la sociedad civil en el proyecto, pero también alertaron por el riesgo de vaciamiento de algunas zonas de Montevideo si no se tienen en cuenta otras dimensiones que no tienen necesariamente que ver con la movilidad.

También reclamaron que el proyecto contemple la multimodalidad de medios de transporte, según consta en las versiones taquigráficas.

Por un lado, el presidente de la SAU, Alberto Leira, lamentó que la discusión haya quedado centrada —sobre todo en los últimos meses— en la polémica referida a la posible construcción de un túnel en avenida 18 de Julio, una obra que quedó descartada dada la negativa del intendente de Montevideo, Mario Bergara.

Como es sabido, en su lugar el gobierno optó por construir corredores exclusivos en superficie para la circulación de ómnibus articulados (BRT por sus siglas en inglés).

Aunque Leira advirtió que la Comisión de Urbanismo de la organización todavía no se expresó sobre el nuevo proyecto (sin el túnel), señaló que es necesario que cualquier reforma "cuente con las más amplias instancias de consulta".

Reforma del transporte. 8 de Octubre Render de 8 de Octubre a la altura de la sede de Nacional Ministerio de Transporte

Por su parte, la arquitecta Stella Zuccolini subrayó en ese sentido que hoy "uno de los principales reclamos" de las distintas organizaciones es la "falta de participación y de consulta a la población".

Para dimensionar los impactos que puede tener una reforma de este tipo, sostuvo que las intervenciones para desarrollar los corredores que se propone el proyecto (8 de Octubre y Camino Maldonado/Avenida Italia y Avenida Giannattasio) generan "cambios en el valor del suelo" y que, si bien la normativa prevé cómo capturar el mayor valor, eso es algo que desde la SAU no están "viendo contemplado".

Roberto Villamarzo, también integrante de SAU y que concurrió a la comisión de Diputados, explicó cómo ha sido la expansión demográfica de la zona metropolitana desde las últimas décadas del siglo XX y graficó los cambios en base a "cinco corredores o rutas principales, como los cinco dedos de una mano", en relación a los ejes de las rutas 1, 5, 6, 7, 8 e Interbalnearia.

"Este proceso ha profundizado la segregación socioterritorial, consolidando una ciudad fragmentada, con barrios socialmente homogéneos y, en algunos casos, barrios cerrados. El subsistema de movilidad podrá ser parte de la solución únicamente si se considera como parte de un sistema mayor. Al enfocarse en la movilidad de vehículos y no en la conectividad de las personas, los problemas de fragmentación seguramente persistan", advirtió.

Y retomó las palabras de su colega Zuccolini: "Los cambios producidos en el valor del suelo originarán nuevos desplazamientos de población, procesos de gentrificación y vaciamiento en áreas centrales consolidadas, tanto de Montevideo como de Canelones, así como un crecimiento poblacional en áreas urbanas más alejadas, ya sea por asentamientos formales o informales".

Poner en pausa el proyecto

Unas horas después de que la SAU se expresara en la comisión de Diputados, tres representantes del Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana lo hacían en el Senado y pedían directamente a los legisladores poner en pausa la reforma del transporte.

Muchos de los argumentos que esgrimieron fueron en línea con lo planteado por la SAU. En representación de este colectivo —creado en febrero de 2026 a raíz de las repercusiones del proyecto de reforma que se estaba planteando desde el gobierno— fueron Alicia Artigas (integrante de la Sociedad de Arquitectos), Benjamín Nahoum y Daniel Flain.

Artigas lamentó que en la reforma del transporte no haya "nada referido a ciclovías, automóciles, peatones ni patines".

El proyecto de reforma del transporte que se ha conocido hasta ahora, sin embargo, contempla en cada uno de los corredores que intervendrá la construcción de ciclovías o bicisendas.

Artigas dijo también tener la percepción de que Montevideo "no está siendo evaluada como una capital a conservar". "En lugar de establecer límites a la expansión urbana, parece que la vamos a acelerar en estos dos corredores", lamentó.

Y cuestionó, al igual que la SAU, que no hubiera "ningún tipo de participación ciudadana que sea leígitima" para el tipo de transformación que se plantea.

Los tres representantes del colectivo ciudadano pidieron "que se haga una pausa" en el proyecto para poder generar una "participación real" de otros actores en el proyecto.

"La participación no es recibir explicaciones sobre algo que ya está decidido, sino ser escuchado antes de que se decida, para que lo que se pueda aportar sea tenido en cuenta en el camino que, en definitiva, se elige. Eso es lo que estamos plantenado y por eso el botón de pausa", agregó Nahoum.