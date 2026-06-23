El Carnaval 2027 tendrá un cupo menos: Daecpu decidió volver a reducir la cantidad de participantes en el concurso

El Carnaval 2027 tendrá 39 conjuntos en competición, uno menos que este año

El próximo Carnaval tendrá un conjunto menos. Así lo definió Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) el pasado viernes, en su última asamblea general ordinaria donde presentaron la memoria y balance correspondiente al último período carnavalero.

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"Luego de haber realizado un estudio detallado que incluye aspectos de resultados económicos sobre ingresos en cada etapa del concurso oficial, teniendo en cuenta entre otros la cantidad de escenarios y analizando el resultado del ranking de actuaciones, la comisión directiva llegó a la conclusión que el carnaval 2027 debe tener como máximo un total a concursar de 39 conjuntos", sostuvo la asociación en un comunicado.

En el próximo carnaval participarán entonces cinco conjuntos de humoristas, cinco revistas, cinco agrupaciones de parodistas, 19 murgas y cinco comparsas de negros y lubolos.

Gastón Britos / FocoUy La decisión de la asociación de directores de conjuntos deja afuera a una comparsa para el próximo concurso. Durante el último Carnaval fueron seis las comparsas que subieron sus espectáculos al Teatro de Verano: Integración, La Sara del Cordón, Valores, Yambo Kenia y Herencia Ancestral.