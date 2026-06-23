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La Odisea de Christopher Nolan tendrá un estreno especial en Uruguay con una versión que se verá solo en Cinemateca

La película se proyectará en 35 mm, la tecnología en la que el director británico filmó originalmente su versión de la epopeya de Homero

23 de junio de 2026 10:38 hs
La odisea christopher nolan 1
La odisea Christopher Nolan

Es uno de los estrenos más esperados del 2026. O, directamente, es el estreno más esperado: la adaptación de Christopher Nolan de la Odisea de Homero está a semanas de llegar a las pantallas del mundo y la ambiciosa película tendrá un estreno especial en Uruguay similar al que sucedió, hace tres años, con la película anterior del director británico, Oppenheimer.

¿Qué significa que una película se proyecta en 35 mm? Básicamente, que se presenta en su formato clásico de celuloide físico (el viejo y querido rollo de película), en lugar de un archivo digital moderno, que es el formato en el que hoy por hoy se proyectan la mayoría de las películas en el mundo. El "35 mm" se refiere específicamente al ancho de la tira de la película, medido de borde a borde.

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Si bien es una tecnología que tiene cada vez menos espacio en las salas, algunos directores, entre los que se encuentra Nolan, defienden y promueven su utilización por las diferencias de textura y de granulación frente a la película digital, así como por su rango de color y contraste.

Por otro lado, ver la Odisea en Uruguay en este formato es la única forma de acercarse a algo similar a la propuesta original de Nolan con esta película, que fue filmada en ese material y en formato IMAX (que registra una imagen considerablemente más grande) pero que no se puede proyectar de esa manera en este país al no existir ese tipo de salas en ningún complejo actual (la más cerca está en Buenos Aires).

Esta versión del clásico homérico sobre la vuelta a Ítaca tiene a Matt Damon en el papel de Ulises, a Anne Hathaway como Penélope, Tom Holland como Telémaco, el mencionado Pattinson como Antínoo y una ristra de actores destacados más que se reparten los personajes secundarios de esta historia épica e inmortal.

El estreno oficial en cines es el próximo 16 de julio, y además de estas funciones en 35 en Cinemateca, se podrá ver en su formato digital en el resto de los cines del país.

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