Spielberg, Nolan, Almodóvar, Star Wars y hasta Toy Story: el 2026 es año de tanques en el cine y estos son los más destacados

Matt Damon como Ulises en La Odisea, uno de los grandes estrenos del 2026

El regreso de Steven Spielberg, un biopic sobre Michael Jackson y lo nuevo de Pedro Almodóvar. El 2026 se anuncia cargado de estrenos, en un sector impaciente por el retorno de los espectadores tras el repliegue de 2025.

Estos son algunos de los estrenos más esperados.

Las huelgas de guionistas y los incendios que azotaron Los Ángeles desestabilizaron la industria del entretenimiento en Estados Unidos, pero el sector se va recuperando poco a poco.

El cine estadounidense comenzó a levantar cabeza en 2025, y esta tendencia tendría que confirmarse este año, con varias superproducciones.

En abril está previsto el estreno de Super Mario Galaxy, una cinta de animación basada en el famoso videojuego. La película anterior, que ya contaba con las voces de Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, causó furor en 2023.

Michael Jackson Bipic

Ese mismo mes, otros dos esperados filmes llegarán a la cartelera: Michael, el biopic sobre el rey del pop, interpretado por su sobrino Jafaar Jackson, y El diablo viste a la moda 2, con Meryl Streep y Anne Hathaway, dos décadas después del éxito de la primera entrega.

Toy Story 5, de los estudios Pixar, también será uno de los grandes acontecimientos del primer semestre del año.

Pero además se suman:

el estreno de la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas , a cargo de Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn). Embed - "Wuthering Heights" | Official Trailer

, a cargo de Emerald Fennell (Promising Young Woman, Saltburn). lo nuevo de Bradley Cooper con ¿Está funcionando esto?

¡La novia!, una adaptación de La novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale.

Embed - THE BRIDE! | Official Trailer

Proyecto Fin del Mundo , una especie de secuela de Misión Rescate (The Martian).

, una especie de secuela de Misión Rescate (The Martian). El Drama, con Robert Pattinson y Zendaya.

El éxito de las sagas

Star Wars volverá a los cines en mayo, por primera vez desde 2019. The Mandalorian & Grogu, secuela en la gran pantalla de la serie de Disney+, con Pedro Pascal en el papel principal, explora el periodo de establecimiento de la República tras la caída del Imperio.

Embed - The Mandalorian and Grogu | Official Trailer | In Theaters May 22, 2026

En julio está previsto el estreno de Spider-Man: Un nuevo día, con Tom Holland, una de las franquicias más exitosas.

A finales de año, Vengadores: Doomsday, la última producción de los estudios Marvel, verá la luz. Y también la tercera parte de Dune, de Denis Villeneuve, lo que desencadenará un pulso en la taquilla, que ya desde ahora se conoce como Dunesday.

1708624975589.webp Dune

El regreso de los grandes directores

En 2026 también se estrenarán las nuevas obras de grandes realizadores estadounidenses, como Christopher Nolan y Steven Spielberg.

La odisea, de Nolan, una ambiciosa adaptación del poema épico de Homero, debe estrenarse a mediados de julio y cuenta con un reparto estelar, que incluye a Matt Damon, Zendaya y Robert Pattinson.

Embed - La Odisea | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

De El día de la revelación de Spielberg, se ha filtrado poca información, sólo que se trata de una película de ciencia ficción sobre un encuentro entre la humanidad y una civilización extraterrestre. En el elenco figuran Emily Blunt y Josh O'Connor.

El veterano Ridley Scott, de 88 años, tiene previsto estrenar en agosto The Dog Stars, cuya acción transcurre en un mundo devastado por una pandemia.

Embed - El Día de la Revelación | Teaser Oficial (Universal Pictures) – HD

Entre los directores hispanohablantes, destacan el mexicano Alejandro González Iñárritu, que estrenará Digger en septiembre, con Tom Cruise en el papel principal.

El español Pedro Almodóvar también tiene nueva película: Amarga Navidad, con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas.

El Observador y agencias