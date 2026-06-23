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Estrategia en Montevideo divide a los colorados: aún no hay acuerdo para trabajar junto a los blancos

La propuesta de crear una mesa de trabajo con los nacionalistas nació en filas de Bordaberry pero del lado de OJeda piden que no se haga política de twitter

23 de junio de 2026 16:56 hs
Bordaberry Ojeda.jpg
Redes sociales

La estrategia coalicionista en Montevideo o, más bien, la forma de llevarla a cabo está generando divisiones dentro del Partido Colorado luego de que un edil de esa colectividad perteneciente al sector del senador Andrés Ojeda (Unir para crecer) votará en la Junta Departamental una serie de préstamos millonarios para la intendencia de Montevideo. Tras esa instancia, el martes 16 el diputado Adrian Juri (Vamos Uruguay) informó en su cuenta de twitter sobre una reunión de la bancada de diputados montevideanos con Pedro Bordaberry en la que resolvieron convocar "a los legisladores y equipos del Partido Nacional encabezado por Martín Lema- y a los demás socios de la Coalición Republicana a conformar una mesa de trabajo; queremos empezar a planificar juntos el Montevideo que soñamos”.

Consultado por El Observador acerca de si su propuesta estaba impulsada por las diferencias surgidas con los préstamos para la intendencia capitalina, Juri respondió: "Parte de eso es por ahí, para que no sucedan más esas cosas. Pero no queremos mirar para ratas, queremos mirar para adelante. No solo el Partido Colorado estuvo dividido en ese tema, también hubo diferencias en el Partido Nacional".

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Pero la presidenta de la departamental colorada, María Eugenia Roselló (Unir para crecer) dijo a El Observador que no habrá propuesta oficial a los nacionalistas hasta tanto la propuesta no se haga efectiva en el Comité Ejecutivo Central (CEN) del partido. “Vamos Uruguay está representando en el CEN y no fue planteado ahí. No tiene cabida. No fue un planteo formal, fue por Twitter. Tienen que ir al CEN a hacer el planteo. Siempre son bienvenidos, están las puertas abiertas”, afirmó.

Problemas

La votación por parte del edil colorado Federico Paganini y de los blancos Nicolás Hernández y Joaquín Campos, en la Junta Departamental de Montevideo para aprobar los fideicomisos solicitados por el intendente Mario Bergara generó cruces en las internas de los partidos Nacional y Colorado.

El sector que lidera Bordaberry emitió un comunicado en rechazo al que había divulgado más temprano el Comité Ejecutivo Departamental (CED), integrado por una mayoría del sector de Ojeda, Unir para Crecer.

Esos ediles opositores votaron con el Frente Amplio para aprobar cuatro fideicomisos por US$ 260 millones en total para saneamiento, calles, veredas y limpieza. El de saneamiento fue el único que salió por unanimidad.

Mientras el CED emitió un comunicado el miércoles donde respaldaba este accionar, el sector de Bordaberry cuestionó esta votación. "El voto del referido edil no solo no representa el sentir de nuestro sector político, sino que constituye, ante todo, un grave daño al instrumento que colorados, nacionalistas, cabildantes e independientes hemos construido juntos para cambiar Montevideo: la Coalición Republicana", señala el comunicado de Vamos Uruguay.

Por otra parte, el directorio del Partido Nacional envió a la Comisión de Ética a los ediles rebeldes.

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