Inesperado fichaje para el Carnaval 2027: una figura uruguaya debutará en una actual campeona de su categoría

Los movimientos de cara al Carnaval 2027 no se detienen. Después que se anunciaran bajas de conjuntos históricos como Parodistas Adams o la murga Curtidores de Hongos, así como el regreso de títulos como Murga La Justa o Asaltantes con Patente prometieran su regreso, algunos de los nombres más destacados de la escena empezaron a sonar en términos de pases o fichajes.

En los últimos meses Fabrizio Silvera , figura de murga en 2026 con La Nueva Milonga, anunció que saldrá el próximo año con Asaltantes; Fernando "Pichu" Straneo y Petru Valensky irán a Momosapiens en su 35 aniversario y Paul Fernández , bicampeón con Momosapiens en 2025 y 2026, pasó a las filas de Los Muchachos como director artístico. Incluso figuras como Gastón "Rusito" González y Christian Font darán prueba con La Justa.

Ahora, un reconocido actor uruguayo anunció que debutará en la categoría de Revistas en el próximo Concurso Oficial de Carnaval .

"¡Muy orgullosa de ti!": el mensaje de Shakira a Lionel Messi después de un partido histórico para el 10 de Argentina

"Gracias por este necesario abrazo": el mensaje de Fernando Tetes tras el fallecimiento de su hijo Alfonso

Se trata del actor y director Robert Moré . Según anunció en Vamo' arriba que es domingo, el programa matutino que conducen Luis Alberto Carballo y Rosina Benenatti en Canal 4, se incorporará al plantel de La Compañía para el próximo concurso.

Durante la visita al programa este domingo, mientras Marcelo Borno llevaba adelante su segmento de cocina, Moré le recordó a Carballo que el panel de Algo Contigo lo había consultado sobre la posibilidad de que saliera en Carnaval. En ese momento, el artista no lo había confirmado.

"¿Salís en Carnaval?", volvió a preguntar Carballo. "Sí", confirmó Moré. "Es la primera vez que salgo en Carnaval. Salvo aquel desfile inaugural que hice con los Buby's, que solamente desfilé por 18 de Julio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal 4 (@canal4_uy)

La revista dirigida por Gustavo "Jean Claude" Pérez, actual campeona de la categoría, le dio la bienvenida al artista este lunes a través de sus redes sociales.