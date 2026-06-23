Cambios en la mañana de Canal 4: el motivo por el que Jimena Sabaris se despide del programa que condujo durante 10 años

La mañana de Canal 4 despidió a una de sus figuras este martes. Jimena Sabaris , conductora y comunicadora, volvió al estudio de 8AM después del nacimiento de su último hijo para anunciar su salida del programa.

Sabaris habló sobre su nueva etapa en familia y se despidió del público del magazine matutino pero aclaró que no dejará de trabajar en la señal televisiva.

" No me despido del Canal, no voy a dejar de trabajar. Es por un tema de horarios, en este momento veo una incompatibilidad con mi rutina familiar y estos años vuelan", explicó Sabaris.

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La conductora de Bake Off y el abogado Eduardo Sassón, recibieron a su segundo hijo en abril. Ahora son padres de Augusto y su hermano Lorenzo, de 2 años.

"¡Te vamos a extrañar, Jime Sabaris! Después de 10 años acompañándonos cada mañana, se despide de las mañanas en Canal 4. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!", escribieron en las redes sociales del canal junto a una fotografía de sus compañeros del programa, Viviana Aguerre, Daniel Nogueira y Natalia Gemelli.