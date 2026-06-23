Diputado del Frente Amplio pidió disculpas a Larrañaga Vidal por llamarlo "hijo de fracasado"

El diputado del Frente Amplio Sebastián Valdomir pidió disculpas al nacionalista Jorge Larrañaga Vidal por haberlo llamado " hijo de fracasado ", en alusión a su padre, el exministro del Interior Jorge Larrañaga, fallecido en 2021.

Valdomir señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que pidió disculpas por " haber pasado a lo personal en una discusión política sobre seguridad pública".

" Sobre este tema siempre habrán diferencias pero no se puede pasar esa línea ", escribió.

Hablamos con @LarraJorge para pedirle disculpas por haber pasado a lo personal en una discusión política sobre seguridad pública. Sobre este tema siempre habrán diferencias pero no se puede pasar esa línea

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La Policía patrullará barrios con "mayor incidencia de criminalidad" con vehículos del Ejército, anunció Negro

Valdomir discutió en redes sociales con varios dirigentes de la oposición por el anuncio del ministro del Interior, Carlos Negro, de que vehículos del Ejército Nacional apoyarán a la Policía en operativos en barrios peligrosos .

El debate comenzó con el legislador blanco Pablo Abdala, pero luego siguió con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el diputado colorado Gabriel Gurméndez y Larrañaga Vidal.

Valdomir se refirió en reiterados mensajes a Larrañaga como un fracasado. "Un FRA CA SA DO. En plena pandemia cerró dos años que al final de la cuenta les resultó en el periodo de gobierno con más homicidios en la historia. Fracasados Larrañaga, Heber, Martinelli, Maciel, González, Capretti, etc etc", escribió, por ejemplo, en respuesta a un tuit de la expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez (hoy integrante del Partido Nacional).

Un FRA CA SA DO.

En plena pandemia cerró dos años que al final de la cuenta les resultó en el periodo de gobierno con más homicidios en la historia.



Fracasados Larrañaga, Heber, Martinelli, Maciel, González, Capretti, etc etc — Sebastián Valdomir (@SValdomir609) June 23, 2026

Pero el tuit que generó mayor repercusión fue el que escribió para responder a Larrañaga Vidal, a quien le dijo "hijo de fracasado". El posteo fue luego eliminado.

Larrañaga Vidal, por su parte, dio el tema por cerrado.