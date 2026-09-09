Reclamación ambiental y social de vecinos de Casupá contra la represa fue considerada como "elegible"

El Mecanismo de Reclamaciones Ambientales y Sociales (MRAS) del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) consideró como "elegible" la reclamación del colectivo Vecinos de Casupá por presuntos impactos ambientales y sociales en el proyecto de construcción de la represa sobre el arroyo Casupá , en la cuenca del río Santa Lucía.

Ahora la queja "avanzará a la siguiente etapa de evaluación del proceso" y además se afirma que "la presente notificación tiene carácter informativo y no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la reclamación".

La demanda fue recibida por la CAF, en una primera etapa, el 5 de agosto. Pasó recientemente por la segunda etapa de elegibilidad y ahora pasa a una tercera , conocida como "evaluación y enfoque de soluciones" donde "la Coordinación del MRAS tendrá hasta noventa días calendario para realizar una evaluación detallada de la reclamación y definir un enfoque para su solución", según detalla su página web.

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El proceso puede avanzar hacia la "resolución de conflicto" , donde se busca "promover un proceso de acercamiento y diálogo voluntario ", o en contra partida hacia la "verificación de cumplimiento" . Esta última consta de "realizar un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF, y en las normas ambientales y sociales del país".

Por otra parte, la CAF ya había anunciado financiará la obra con US$ 130 millones. En las últimos días, el organismo calificó a la CAF como de "alto riesgo" ambiental y social.

Una nota envidada el lunes al colectivo denunciante afirmó que la reclamación "no se encuentra comprendida dentro de las causales de exclusión".

"La reclamación guarda relación con antecedentes previamente registrados (...), mediante los cuales se plantearon preocupaciones asociadas a impactos ambientales, participación ciudadana, seguridad de presas, gestión de emergencias y riesgo sísmico", añadió la carta. Sin embargo, "dichas reclamaciones fueron presentadas en una etapa previa a la formalización de la operación por parte de CAF y, por tal motivo, no fueron admitidas para trámite".

"En consecuencia, tales antecedentes no constituyen causal de exclusión para la presente reclamación", aseguran desde el organismo. En la etapa que ahora transcurre "podrá solicitarse información o documentación adicional".

Los vecinos definen a su grupo como "pluripartidario" y han encabezado movilizaciones como también una carta dirigida al presidente Yamandú Orsi. El origen del colectivo data de hace un año atrás, cuando se supo que el proyecto de la represa en esa zona del país estaba perfilándose con más énfasis hacia su concreción. Integran este movimiento vecinos del arroyo Casupá, límite geográfico entre Florida y Lavalleja.

"El MRAS reconoce la legitimidad de colectivos ciudadanos para presentar reclamaciones, independientemente de su formalización jurídica. Sin perjuicio de ello, a la fecha la documentación relativa a personería jurídica, representación legal formal o facultades expresas de representación respecto de terceros potencialmente afectados se encuentra pendiente de aportación", agregó la nota de la CAF. Este aspecto es algo que "será verificado como parte de la evaluación que se llevará a cabo en la siguiente etapa del proceso".