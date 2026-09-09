La Policía hizo chatarra 1,3 millones de kilos de motos incautadas y ahora va por los autos

El Ministerio del Interior procesó más de 1,3 millones de kilos de chatarra provenientes de motos que permanecían depositadas en dependencias policiales de Montevideo y Canelones y anunció que en octubre comenzará una nueva etapa con el retiro de automóviles.

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El procedimiento forma parte de un convenio firmado en marzo entre la cartera y Depósito Pedernal , una empresa dedicada a la gestión de residuos, para desmantelar y tratar vehículos declarados como chatarra que ocupaban espacio en predios policiales.

Según informó el Ministerio del Interior, hasta el momento fueron procesados aproximadamente 1.300.000 kilos , correspondientes principalmente a motocicletas incautadas que ya no estaban en condiciones de circular.

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“Este convenio es muy beneficioso porque en seis meses vamos vaciando aquellas unidades nuestras donde teníamos esos vehículos y van pasando por el proceso de destrucción”, explicó el encargado del Área de Gestión Vehicular del Ministerio del Interior, comisario general Pablo Vichi .

El jerarca destacó además que el procedimiento permite garantizar que los vehículos declarados como chatarra no vuelvan a circular.

Las 25 comisarías de Montevideo ya fueron liberadas de las motos

La primera etapa del plan se concentró en motocicletas que se encontraban principalmente en dependencias de las jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones.

Las 25 comisarías de Montevideo que almacenaban motos en esas condiciones ya fueron desocupadas, según informó el ministerio. Lo mismo ocurrió con las dependencias de Canelones comprendidas en esta primera etapa.

Las unidades fueron trasladadas hasta la planta de Depósito Pedernal, ubicada en Camino Tomkinson, donde son desmanteladas y sus distintos materiales reciben un tratamiento específico.

El proceso continuará ahora con los automóviles que permanecen en dependencias policiales. “En el mes de octubre empiezan a retirar los autos de los predios policiales”, anunció Vichi.

En paralelo, el Ministerio del Interior realiza un relevamiento de los vehículos acumulados en unidades policiales de otros departamentos con el objetivo de extender el convenio al resto del país.

Qué hacen con las motos después de retirarlas

El gerente comercial de Depósito Pedernal, Matías Silva, explicó que una vez que los vehículos llegan a la planta comienza un proceso de desmantelamiento y clasificación de sus componentes.

En el caso de las motos, se separan ruedas, amortiguadores, plásticos, asientos, componentes eléctricos, cables y otros elementos con el objetivo de recuperar la mayor cantidad posible de materiales.

Los metales son enviados a fundición, mientras que otros componentes son derivados a empresas nacionales o destinados a la exportación. Los líquidos y aceites reciben un tratamiento específico para evitar que sean liberados al ambiente.

Los motores y amortiguadores, además, son cortados para que queden inutilizados y no puedan volver a utilizarse.

Actualmente, la planta procesa entre 10.000 y 13.000 kilos de chatarra por día y, según Silva, durante el último mes cuadruplicó el volumen de motocicletas procesadas respecto a los primeros meses del convenio.

El aumento de la actividad llevó además a la empresa a incorporar maquinaria, construir un nuevo galpón y sumar trabajadores, principalmente provenientes de Paso de la Arena, zona en la que funciona la planta.