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VIDEO | Así fue el momento en el que Crónica anuncia la muerte de Chiche Gelblung: "Se fue un maestro"

El canal quien mantenía fuerte vínculo con el conductor del matutino "Chiche" colocó una placa de luto y repasó la trayectoria de Gelblung, una de sus figuras durante los últimos años.

9 de septiembre de 2026 8:24 hs
Murió Chiche Gelblung

Murió Chiche Gelblung

Crónica HD interrumpió su programación durante la mañana de este miércoles para anunciar la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung, el periodista argentino de 82 años quien permanecía internado en el Sanatorio Mater Dei.

El canal quien mantenía fuerte vínculo con el conductor del matutino "Chiche" colocó una placa de luto y repasó la trayectoria de Gelblung, una de sus figuras durante los últimos años.

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Gelblung había continuado trabajando durante 2026 pese a los distintos problemas de salud que atravesó. En junio, después de recibir el alta de una internación, había confirmado su regreso a la pantalla y afirmó: "Un periodista no se jubila nunca".

Así fue el anuncio de Crónica sobre la muerte de Chiche Gelblung

Pasada las 7:30 horas, Crónica HD interrumpió su transmisión para comunicar el fallecimiento de Chiche Gelblung. A través de una placa negra con letras blancas, el mítico canal argentino dejo ver la leyenda: "MURIÓ CHICHE".

Durante la despedida, el presentador Gustavo Chapur definió a Gelblung como “un maestro”, además de exaltar la extensa trayectoria profesional y a los años que formó parte de la señal.

"Le peleó tanto. La lucho tanto, pero esta vez no pudo", continuó Chapur.

Así fue el anuncio de Crónica sobre la muerte de Chiche Gelblung

La muerte de Gelblung se produjo después de una nueva internación. De acuerdo con la información publicada por Crónica, el periodista había ingresado al Sanatorio Mater Dei el martes tras sufrir una trombosis en uno de sus tobillos y durante la internación le habían colocado un stent en una de sus piernas.

Su trayectoria comenzó cuando todavía no había cumplido 20 años, con su ingreso a la revista Gente. Allí desarrolló buena parte de su carrera en el periodismo gráfico antes de pasar a la televisión y la radio. Más tarde condujo programas como Memoria y 70.20.10, además de otros ciclos periodísticos.

En 2022, Gelblung también había viajado a Ucrania para cubrir la guerra. En aquella oportunidad, frente a las preguntas sobre el riesgo del viaje, había respondido: "No tengo miedo".

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