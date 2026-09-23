La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya tiene su calendario: comienza con un partidazo entre Nacional vs Aguada; mirá el fixture completo

El básquetbol uruguayo ya conoce la hoja de ruta para su máxima cita. En la noche de este miércoles se realizó el esperado sorteo del fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026-27, certamen que en esta edición homenajeará a grandes figuras de la disciplina bajo el nombre de "Torneo Miguel Bakschi - Copa Raúl Ebers Mera".
Las primeras seis fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol
El certamen contará con la participación de 12 clubes y mantendrá el formato de disputa de la temporada anterior, en la cual Peñarol se coronó campeón. El salto inicial está programado para el lunes 12 de octubre, día en que comenzará a rodar la naranja con seis atrapantes partidos correspondientes a la primera fecha:
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Larrañaga vs Unión Atlética
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Nacional vs Aguada
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Malvín vs Atenas
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Defensor Sporting vs Goes
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Urunday Universitario vs Peñarol
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Biguá vs Hebraica Macabi
Las fechas de los clásicos
Los apasionados de los grandes duelos de barrio y tradicionales, ya agendaron dos jornadas claves en el calendario.
Uno de los platos principales de la fase regular, el clásico entre Peñarol y Nacional, quedó fijado para disputarse en la fecha 4.
Las últimas cinco fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Tan solo una jornada después, en la fecha 5, tendrá lugar el atrapante choque de barrio entre Aguada y Goes.
Con la hoja de ruta definida, los 12 equipos ultiman su preparación para dar comienzo a una temporada que promete paridad y emociones desde el primer día.