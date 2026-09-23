La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya tiene su calendario: comienza con un partidazo entre Nacional vs Aguada; mirá el fixture completo

El básquetbol uruguayo ya conoce la hoja de ruta para su máxima cita. En la noche de este miércoles se realizó el esperado sorteo del fixture de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2026-27, certamen que en esta edición homenajeará a grandes figuras de la disciplina bajo el nombre de "Torneo Miguel Bakschi - Copa Raúl Ebers Mera".

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Las primeras seis fechas de la Liga Uruguaya de Básquetbol El certamen contará con la participación de 12 clubes y mantendrá el formato de disputa de la temporada anterior, en la cual Peñarol se coronó campeón. El salto inicial está programado para el lunes 12 de octubre, día en que comenzará a rodar la naranja con seis atrapantes partidos correspondientes a la primera fecha:

Larrañaga vs Unión Atlética

Nacional vs Aguada

Malvín vs Atenas

Defensor Sporting vs Goes

Urunday Universitario vs Peñarol

Biguá vs Hebraica Macabi Las fechas de los clásicos Los apasionados de los grandes duelos de barrio y tradicionales, ya agendaron dos jornadas claves en el calendario.

Uno de los platos principales de la fase regular, el clásico entre Peñarol y Nacional, quedó fijado para disputarse en la fecha 4.