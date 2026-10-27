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Video: así robaron una moto frente a la sede de la Cooperativa Policial, en Montevideo

Las imágenes fueron captadas durante la noche del lunes en el barrio Aguada, frente a la sede de la Cooperativa Policial

27 de octubre de 2026 8:26 hs
videomotorobo

Una cámara de seguridad registró un video que muestra el robo de una moto durante la noche del lunes en el barrio Aguada de Montevideo.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la intersección de avenida del Libertador Brigadier General Lavalleja y Nueva York, frente a la sede de la Cooperativa Policial (COPOL).

En las imágenes se observa una explanada peatonal junto a la avenida, donde varias personas circulan durante la noche. En uno de los extremos del espacio aparecen motos estacionadas y se registran movimientos de personas en sus inmediaciones.

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La grabación muestra cómo dos personas con cascos de moto se acercan al sector donde se encuentran los vehículos, mientras otras atraviesan la explanada.

En determinado momento uno de ellos se sube al birrodado e intenta retirarse, pero el manubrio está trancado ya que la moto está apagada. Sin embargo, el otro individuo practica un movimiento con la rueda delantera mediante el cual logra destrabar el manillar.

Luego de eso el hombre se retira del lugar con la moto apagada, empujándola con el impulso de sus piernas. El otro sujeto, en tanto, se retira en dirección contraria.

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