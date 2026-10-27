Subsidio por desempleo del BPS en 2026: quiénes pueden cobrarlo, cuáles son los montos y cómo solicitarlo

El Banco de Previsión Social (BPS) dispone de un subsidio por desempleo destinado a trabajadores que pierden su puesto de trabajo de manera involuntaria, son suspendidos temporalmente de sus tareas o sufren una reducción de al menos el 25% de su actividad laboral.

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La prestación, conocida como seguro de paro, busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos durante el período en que el trabajador se encuentra sin empleo o con su actividad reducida.

Los montos que se pueden cobrar en 2026 dependen del salario previo, la modalidad de contratación y la causa por la que se solicita el beneficio. En algunos casos, el subsidio puede extenderse durante seis meses, con la posibilidad de una prórroga para trabajadores mayores de 50 años.

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El beneficio alcanza a diferentes categorías de trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos de aportación y actividad establecidos por el organismo.

Entre quienes pueden acceder se encuentran:

Trabajadores de empresas privadas comprendidos en el régimen de industria y comercio.

Trabajadores de la construcción.

Trabajadores rurales y del servicio doméstico.

Docentes de instituciones educativas privadas.

Trabajadores de empresas de empaque de frutas y verduras.

Socios cooperativistas.

Deportistas profesionales.

Asistentes personales.

Personal de determinados organismos, como el Instituto Nacional de Carnes, la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Trabajadores comprendidos en determinados contratos a término y programas de empleo juvenil.

También pueden acceder algunas personas que mantienen más de un empleo, dependiendo de sus condiciones laborales y del régimen de aportación.

Sin embargo, no todos los trabajadores que pierden su empleo tienen derecho al subsidio.

Entre las exclusiones previstas se encuentran quienes perciben jubilaciones o adelantos prejubilatorios, los despedidos por razones disciplinarias y quienes reciben determinadas prestaciones incompatibles, como subsidios por enfermedad o licencia maternal.

Tampoco corresponde el beneficio durante los períodos en que el trabajador se encuentra fuera del país.

Cuánto paga el BPS por el seguro de paro en 2026

Para los trabajadores mensuales que acceden al subsidio por despido o finalización de contrato, el monto se calcula a partir del promedio de las remuneraciones nominales computables de los seis meses anteriores.

El porcentaje disminuye progresivamente durante el período de cobertura: comienza en el 66% del salario de referencia durante el primer mes y llega al 40% en el sexto.

Estos son los porcentajes y topes máximos establecidos para 2026:

En el caso de los trabajadores jornaleros, el subsidio se calcula tomando como referencia las remuneraciones de los seis meses anteriores y aplicando una cantidad de jornales que también disminuye progresivamente.

Durante el primer mes corresponden 16 jornales, mientras que en el sexto se pagan nueve. Los topes máximos son los mismos que para los trabajadores mensuales.

La cobertura por despido tiene una duración máxima general de seis meses o 72 jornales. Para los trabajadores mayores de 50 años, el período puede extenderse otros seis meses o 54 jornales.

Cuánto se cobra por el seguro de paro por suspensión

El BPS también contempla situaciones en las que el trabajador mantiene su vínculo laboral, pero la empresa suspende temporalmente sus tareas o reduce su actividad.

En estos casos, el subsidio para trabajadores mensuales equivale al 50% del promedio de las remuneraciones nominales de los últimos seis meses completos anteriores a la suspensión.

Para los jornaleros, la prestación corresponde a 12 jornales mensuales, calculados sobre las remuneraciones del mismo período.

En 2026, los montos establecidos para este subsidio son:

Tope máximo: $ 67.754.

Monto mínimo: $ 8.467.

Además, quienes tengan cónyuge, concubino, hijos menores de edad u otras personas a cargo pueden solicitar un complemento del 20% en la liquidación del subsidio.

Este adicional está sujeto a determinadas condiciones, entre ellas que los familiares comprendidos no perciban ingresos superiores a una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalente a $ 6.864 en octubre de 2026.

La duración máxima del subsidio por suspensión es de cuatro meses o 48 jornales. En los casos de reducción laboral, la cobertura puede alcanzar los 72 jornales.

Cómo solicitar el subsidio por desempleo del BPS

El procedimiento para acceder al beneficio depende de la causa que origina la solicitud.

En los casos de despido o finalización de contrato, el trabajador puede iniciar el trámite a través de los servicios en línea del BPS.

El organismo establece un plazo de 30 días corridos desde la fecha de egreso para evitar la pérdida del subsidio correspondiente a los meses transcurridos.

Cuando se trata de una suspensión laboral, es la empresa la que debe solicitar la prestación por sus trabajadores.

Para hacerlo, dispone de diez días hábiles desde que se configura la causal y debe comunicar posteriormente el resultado del trámite a los empleados.

Si la empresa se niega a realizar la gestión, el trabajador puede presentarse ante el BPS dentro de los 30 días corridos para solicitar una reserva de derecho.

Cuándo se puede volver a cobrar el seguro de paro

Los trabajadores que hayan agotado el período máximo del subsidio podrán volver a acceder a la prestación una vez que hayan transcurrido al menos 12 meses desde la última prestación, siempre que cumplan nuevamente con los requisitos exigidos.

Las condiciones específicas varían según el sector de actividad, la modalidad de remuneración y la causa del desempleo.

Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar las gestiones correspondientes a través de la página oficial del Banco de Previsión Social.

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