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Subsidios del BPS por desempleo, enfermedad y maternidad: cuándo se cobran en noviembre de 2026

Los pagos por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad corresponden a octubre y comenzarán el miércoles 4 de noviembre

23 de octubre de 2026 8:47 hs
Banco de Previsión Social (BPS)
Banco de Previsión Social (BPS) Camilo dos Santos

El Banco de Previsión Social (BPS) tiene previsto comenzar el miércoles 4 de noviembre el pago de los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad correspondientes a octubre de 2026. El calendario varía según la modalidad de cobro y se extenderá hasta el jueves 19.

Quienes reciben estas prestaciones a través de bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) tendrán el pago el 4 de noviembre, tanto en Montevideo como en el interior.

Cuándo se cobran los subsidios del BPS en Montevideo

Los beneficiarios que cobran en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el miércoles 4 hasta el jueves 19 de noviembre.

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En los locales de Abitab, Redpagos y Anda, el período de pago comenzará el jueves 5 de noviembre y finalizará el jueves 19.

Estas fechas comprenden los subsidios por desempleo —por despido o suspensión—, enfermedad, maternidad y paternidad.

Las fechas de pago para los beneficiarios del interior

En el interior, quienes cobran mediante bancos o Iedes recibirán el pago el miércoles 4 de noviembre.

Para quienes lo hacen a través de Abitab, Redpagos y Anda, el calendario irá del jueves 5 al jueves 19 de noviembre.

Qué documentación se necesita para cobrar

Los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. Si el cobro lo realiza un apoderado, tutor o curador, deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

La fecha y el lugar de pago de cada beneficiario pueden consultarse en el servicio en línea del BPS Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones.

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