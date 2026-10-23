Subsidios del BPS por desempleo, enfermedad y maternidad: cuándo se cobran en noviembre de 2026

El Banco de Previsión Social ( BPS ) tiene previsto comenzar el miércoles 4 de noviembre el pago de los subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad correspondientes a octubre de 2026. El calendario varía según la modalidad de cobro y se extenderá hasta el jueves 19.

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Quienes reciben estas prestaciones a través de bancos o instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) tendrán el pago el 4 de noviembre , tanto en Montevideo como en el interior.

Los beneficiarios que cobran en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el miércoles 4 hasta el jueves 19 de noviembre .

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En los locales de Abitab, Redpagos y Anda , el período de pago comenzará el jueves 5 de noviembre y finalizará el jueves 19 .

Estas fechas comprenden los subsidios por desempleo —por despido o suspensión—, enfermedad, maternidad y paternidad.

Las fechas de pago para los beneficiarios del interior

En el interior, quienes cobran mediante bancos o Iedes recibirán el pago el miércoles 4 de noviembre.

Para quienes lo hacen a través de Abitab, Redpagos y Anda, el calendario irá del jueves 5 al jueves 19 de noviembre.

Qué documentación se necesita para cobrar

Los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. Si el cobro lo realiza un apoderado, tutor o curador, deberá presentar el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

La fecha y el lugar de pago de cada beneficiario pueden consultarse en el servicio en línea del BPS Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones.