Claudio Chiqui Tapia analiza cambiar el formato del fútbol argentino para 2027: los detalles

Claudio Chiqui Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), analiza realizar modificaciones en el formato del fútbol argentino con una nueva propuesta que se tratará el próximo jueves entre los dirigentes de los equipos , un cambio que implicaría la eliminación de las zonas A y B pero que se mantendría el campeón de Apertura y Clausura .

El actual formato del fútbol argentino está compuesto por 30 equipos en Primera División y se dividen en dos zonas de 15 equipos, la A y la B . En la primera parte del año se disputa el Torneo Apertura en donde los 8 mejores de cada grupo clasifican a los playoff y se conforma el cuadro de eliminación con partidos cruzados (el 1° del grupo A juega con el 8° de la zona B, y así sucesivamente).

De ahí se determina el campeón del Torneo Apertura , y en la segunda mitad del año se lleva a cabo el mismo torneo pero el Clausura con las mismas zonas , intercambiando la localía.

En paralelo, los equipos acumulan puntos en la tabla anual , que aquel cuadro que termina 1° es el campeón de liga (pese a que enfrenta a 15 de los 30 equipos en el año) y determina las clasificaciones a las copas internacionales .

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El cambio de formato que analiza Claudio Chiqui Tapia

La Liga Profesional del fútbol argentino podría tener un nuevo formato a partir de 2027, con 30 equipos y Apertura y Clausura como el actual, pero en un formato sin zonas que permitiría el enfrentamiento de 'todos contra todos' a disputarse durante todo el año.

Según informan medios argentinos, los detalles se debatirán el próximo jueves en la reunión entre dirigentes de los clubes de Primera División, pero el sistema de disputa contempla los siguientes cambios:

Los 30 equipos enfrentarían a todos sus rivales, y jugarían una fecha extra especial de clásicos o emparejamientos.

Se terminaría la división entre Zona A y B, pero se mantendrían el Apertura y el Clausura con playoffs.

En la fecha 15 se haría un corte y los mejores 16 de la tabla conformarían el cuadro de playoff por el título del Apertura.

Luego del intervalo de invierno, se reinicia el campeonato en la fecha 16 , y al finalizar se realizaría lo mismo para determinar el campeón del Clausura

, y al finalizar Se mantendría el título de campeón de Liga para el 1° de la tabla anual, que en este caso sí se enfrentaría a los otros 29 equipos, y el resto de copas entre campeones.

Las copas entre campeones que se disputan en Argentina

A su vez, está el Trofeo de Campeones que es un título que lo disputan el campeón del Apertura y el Clausura, y el vencedor de ambos te deposita en dos trofeos más para disputar: Supercopa Internacional (ganador del Trofeo de Campeones contra el 1° de la anual) y la Supercopa Argentina, en donde se enfrenta al elenco que se consagra campeón de la Copa Argentina.

Por último, el campeón de la Copa Argentina (además de clasificarte a la Supercopa Argentina) te deposita en la Recopa de Campeones, un triangular que lo disputa junto con el ganador de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.

En el caso de que algún campeón se repita, ya que el campeón de la Copa Argentina y el de la Supercopa Argentina puede ser el mismo en base a la conformación de la Recopa de Campeones, lo reemplazaría alguno de los finalista que haya disputado ese trofeo.