Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín 
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Niño de dos años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo: estaba jugando en el patio de la casa

El menor fue trasladado a dos centros de salud, pero falleció por ahogamiento

27 de octubre de 2026 9:13 hs
20250408 Policia, patrulleros, policiales
Foto: Inés Guimaraens

Un niño de dos años murió en el Hospital Pereira Rossell tras caer a un pozo séptico ubicado en el patio de una vivienda del barrio Nuevo Comienzo, en el oeste de Montevideo.

El hecho ocurrió el lunes en la zona de las calles Bahamas y Sierra Leona, según informó la Policía en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información primaria, el menor se encontraba jugando en el patio de la vivienda cuando sus familiares advirtieron que había desaparecido y comenzaron a buscarlo.

Más noticias

Un niño de 10 años fue internado tras chocar en monopatín contra una moto conducida por una adolescente de 15

El "Súper Niño" altera el color del océano Pacífico y amenaza la vida marina

Minutos después, lo encontraron inconsciente en el interior de un pozo de desagüe de entre tres y cuatro metros de profundidad, según había informado inicialmente Subrayado de Canal 10.

Familiares y vecinos le practicaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital del Cerro, desde donde fue derivado al Hospital Pereira Rossell.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por asistirlo, el niño falleció por ahogamiento, según confirmaron fuentes policiales a El Observador en base al diagnóstico médico.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para relevar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

Por disposición de Fiscalía, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Las autoridades continúan investigando el caso.

Las más leídas

Bono Social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% y cuáles son los requisitos

"Que la Justicia se haga cargo de ella": Javier García presentó denuncia penal contra María Julia Muñoz por difamación e injurias

Flávio Bolsonaro dijo que le prohibieron salir de Brasil y le retiraron el pasaporte por decisión del juez del Supremo Tribunal Federal

Condenaron a cuatro exfuncionarios de la Armada Nacional por irregularidades detectadas en la compra de carne

Temas

Niño Montevideo pozo negro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos