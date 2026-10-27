Niño de dos años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo: estaba jugando en el patio de la casa

Un niño de dos años murió en el Hospital Pereira Rossell tras caer a un pozo séptico ubicado en el patio de una vivienda del barrio Nuevo Comienzo , en el oeste de Montevideo.

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El hecho ocurrió el lunes en la zona de las calles Bahamas y Sierra Leona, según informó la Policía en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información primaria, el menor se encontraba jugando en el patio de la vivienda cuando sus familiares advirtieron que había desaparecido y comenzaron a buscarlo .

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Minutos después, lo encontraron inconsciente en el interior de un pozo de desagüe de entre tres y cuatro metros de profundidad, según había informado inicialmente Subrayado de Canal 10.

Familiares y vecinos le practicaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital del Cerro, desde donde fue derivado al Hospital Pereira Rossell.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por asistirlo, el niño falleció por ahogamiento, según confirmaron fuentes policiales a El Observador en base al diagnóstico médico.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para relevar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

Por disposición de Fiscalía, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

Las autoridades continúan investigando el caso.