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"¡El Niño en todo su esplendor!": meteorólogo mostró la formación de tormentas fuertes en la región y anunció frente frío en Uruguay

El meteorólogo compartió imágenes satelitales de un sistema de tormentas sobre Argentina y Brasil. Para Montevideo prevé un descenso de temperatura durante el fin de semana

4 de noviembre de 2026 9:24 hs
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El meteorólogo Mario Bidegain compartió este miércoles 4 de noviembre una animación de imágenes satelitales que muestra la formación de un importante sistema de tormentas sobre el noreste de Argentina, que se desplaza hacia el sur de Brasil, y anticipó las lluvias previstas para Uruguay durante las próximas horas.

"El Niño en todo su esplendor", escribió Bidegain en su cuenta de X, junto a una animación del satélite GOES-19 que registra la evolución de un Complejo Convectivo de Mesoescala sobre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones.

Las imágenes corresponden al período comprendido entre las 3:25 y las 8:15 de la mañana de este miércoles, hora uruguaya, y muestran cómo el sistema se desplaza hacia el estado brasileño de Rio Grande do Sul, acompañado de fuertes tormentas y lluvias.

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En otra publicación, Bidegain compartió las previsiones del modelo meteorológico europeo ECMWF sobre las precipitaciones acumuladas durante las 24 horas de este miércoles.

Según ese pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en el norte de Rio Grande do Sul y en la provincia argentina de Corrientes, con registros de entre 60 y 150 milímetros.

En Uruguay, en tanto, las precipitaciones serían de menor intensidad. El modelo prevé acumulados de entre 5 y 30 milímetros en el centro del país, así como en el litoral de la provincia de Buenos Aires.

Frente frío llegará el viernes a Uruguay: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Bidegain también compartió el pronóstico de Meteoblue para Montevideo, que anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas hacia el cierre de la semana.

De acuerdo con esa previsión, las temperaturas máximas se mantendrán relativamente estables durante los próximos tres días: 21 °C este miércoles, 22 °C el jueves y 23 °C el viernes.

Sin embargo, el viernes 6 de noviembre ingresará un frente frío que provocará lluvias que se extenderán hasta la mañana del sábado 7.

El ingreso de aire frío también estará acompañado por un descenso de las temperaturas. Tanto el sábado como el domingo se esperan máximas de apenas 16 °C en Montevideo, unos siete grados menos que el viernes.

La mejora de las condiciones meteorológicas llegará el lunes 9 de noviembre, cuando la temperatura máxima volverá a subir hasta los 22 °C.

Para el martes 10, el pronóstico anticipa una máxima de 24 °C, con lo que se completaría una recuperación de ocho grados respecto al fin de semana.

De esta manera, Montevideo pasará de jornadas templadas y con lluvias a un fin de semana más frío, antes de recuperar las temperaturas primaverales a comienzos de la próxima semana.

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