Qué hacer en Uruguay: un recorrido por sus destinos, sabores y experiencias turísticas

Uruguay reúne una diversidad de paisajes, tradiciones y experiencias que permiten recorrer el país de distintas maneras. Playas sobre el océano Atlántico, pueblos con historia, bodegas familiares, establecimientos rurales, complejos termales y áreas naturales protegidas forman parte de una oferta turística que invita a descubrir cada región.

A través de propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza, los 19 departamentos ofrecen alternativas tanto para quienes buscan descansar como para quienes prefieren la aventura, el contacto con las tradiciones locales o los recorridos patrimoniales.

La Región Metropolitana combina patrimonio, gastronomía y propuestas vinculadas a la producción local. En Montevideo, la Ciudad Vieja, sus plazas y edificios históricos ofrecen distintos recorridos para conocer la identidad de la capital. A estos atractivos se suman espacios culturales como el Museo Gurvich, cafés y bares tradicionales, mercados y confiterías.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con productos que forman parte de la identidad montevideana, como el pan marsellés, los bizcochos y el massini, además de bebidas tradicionales como el medio y medio y la grappamiel. En las cercanías de la capital, distintas bodegas ofrecen degustaciones y experiencias para acercarse a la producción de vino uruguayo.

La agenda turística incluye los recorridos de Sábados en Ciudad Vieja, que se realizan cada tercer sábado del mes, propuestas de turismo espiritual y religioso durante noviembre y la Noche de los Cafés y Bares Notables, prevista para el 26 de noviembre. En diciembre se lanzará la Ruta de Cafés de Montevideo, mientras continúa el calendario de Primavera en las Bodegas hasta fin de año.

Canelones, por su parte, combina 65 kilómetros de costa y 40 balnearios con paisajes rurales, bodegas y propuestas gastronómicas. Atlántida y La Floresta son algunos de sus principales destinos de playa, mientras que el Museo de la Uva y el Vino permite conocer la tradición vitivinícola del departamento.

Entre sus atractivos patrimoniales se encuentra la Iglesia Cristo Obrero, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. También se destacan el Mirador El Águila, el Jardín Histórico Quinta Capurro, en Santa Lucía, la Casona Museo del Parador Tajes y el Parque Roosevelt, que ofrece distintas alternativas recreativas y de entretenimiento.

Como origen de más del 80% del vino uruguayo, Canelones también invita a recorrer bodegas de tradición familiar. La oferta se completa con el Paseo Gastronómico de Parque del Plata, propuestas de turismo de estancia y espacios accesibles a través del programa Mar al Alcance. A esto se suman las celebraciones populares y las fiestas vinculadas a la cultura rural y productiva del departamento, además de iniciativas como el espectáculo Canelones Suena Bien y el homenaje “Un Sol para Atlántida”.

Centro-Sur, entre productos artesanales y tradiciones rurales

El Centro-Sur ofrece experiencias vinculadas a la producción artesanal, la vida de campo y el patrimonio natural. En Flores, Trinidad invita a conocer las Grutas del Palacio, un atractivo geológico integrado al Geoparque Mundial UNESCO, además de recorrer talleres dedicados a la elaboración de alfajores artesanales.

Florida propone acercarse a la producción lechera mediante visitas a tambos y experiencias en Cardal, mientras que Villa 25 de Mayo ofrece alternativas de turismo rural. En Durazno, los alrededores de Cerro Chato y Valentines permiten disfrutar de cabalgatas, caminatas, producción orgánica y talleres de cocina casera.

San José completa la región con propuestas de turismo rural y enoturismo. En la localidad de Mal Abrigo se pueden visitar viñedos y bodegas boutique, mientras que Ecilda Paullier conserva una reconocida tradición quesera.

El Este, entre playas, viñedos y paisajes serranos

Maldonado tiene en la calidad y diversidad de sus playas, distribuidas a lo largo de toda su franja costera, uno de los principales motivos de visita. Desde los balnearios más concurridos hasta rincones de mayor tranquilidad, el departamento ofrece distintas alternativas para disfrutar del océano Atlántico. A esta propuesta se suman experiencias vinculadas al bienestar, la privacidad y el contacto con el entorno natural. En José Ignacio se ofrecen actividades de yoga, masajes y retiros, mientras que desde Punta del Este se pueden realizar navegaciones privadas.

El vino y el aceite de oliva también forman parte de la oferta. Los recorridos por viñedos, las degustaciones y las experiencias gastronómicas con productos locales permiten conocer otra faceta del departamento, con escenarios que combinan vistas al océano y las sierras. Pueblo Edén suma paisajes e identidad rural, mientras que las propuestas de oleoturismo incluyen visitas a olivares, catas y actividades para elaborar aceite propio.

La oferta cultural se completa con espacios como el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) y la Fundación Cervieri Monsuárez.

En Rocha, el océano y las lagunas conviven con propuestas de gastronomía local, enoturismo y producción artesanal de quesos. La Laguna de Rocha es uno de los escenarios para conocer la cocina del departamento, mientras que la Reserva Cerro Negro, en las Sierras de Rocha, ofrece senderismo interpretativo y experiencias vinculadas a proyectos de regeneración ambiental.

Lavalleja propone un recorrido por paisajes serranos y experiencias de oleoturismo. En San Francisco de las Sierras, sobre la Ruta 12, es posible visitar olivares y almazaras y participar en catas sensoriales de aceites. El departamento también integra el Geoparque Mundial UNESCO Manantiales Serranos, que comprende atractivos como el Cerro Arequita, el Salto del Penitente y Villa Serrana. Allí se pueden realizar actividades de senderismo, cabalgatas y aventura, además de propuestas de astroturismo para descubrir los cielos serranos.

Treinta y Tres, en tanto, tiene como uno de sus principales atractivos el Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. La zona permite disfrutar de entornos naturales como la Laguna y Cascada de los Olivera, además de propuestas de turismo rural que incluyen gastronomía criolla, actividades de campo y tradiciones locales. Posadas rurales y productos artesanales como dulces, chocolates y licores completan la experiencia.

Litoral Norte, entre termas, ríos y naturaleza

Salto y Paysandú conforman uno de los principales corredores turísticos del país gracias a su oferta termal. Los complejos de Daymán, Arapey, Guaviyú y Almirón, este último con aguas saladas, ofrecen piscinas y alternativas de descanso durante todo el año. A ellos se suman experiencias termales en establecimientos rurales.

Paysandú también invita a conocer el Área Protegida Montes del Queguay, con propuestas de ecoturismo y contacto con la naturaleza. A orillas del río Uruguay, la Meseta de Artigas combina valor histórico y un mirador panorámico, mientras que el poblado de Casa Blanca conserva una impronta industrial y una tradicional pulpería que continúa abierta. En materia gastronómica, los platos elaborados con pescado fresco y el tradicional postre Chajá forman parte de sus principales referencias.

En Salto, la oferta se amplía con actividades de pesca, cabalgatas y otras experiencias de turismo de naturaleza para recorrer los paisajes del departamento.

Artigas presenta una propuesta diferente, vinculada a la actividad minera y la producción de piedras preciosas. Los safaris guiados por las canteras de El Catalán permiten conocer el origen de sus gemas, mientras que el Museo de la Piedra Preciosa, los talleres artesanales y las joyerías de la capital departamental muestran su valor cultural y productivo.

En Bella Unión, la cultura fronteriza se combina con la tradición de la caña de azúcar, los paseos náuticos y la biodiversidad del área protegida Rincón de Franquía.

Litoral Sur, entre pueblos históricos, quesos y vinos de autor

Colonia reúne algunos de los principales atractivos patrimoniales del país. Su capital, Colonia del Sacramento, conserva un Barrio Sur Histórico reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. También se destaca el Complejo Turístico Nicolás Mihanovich, integrado por la Plaza de Toros y el Frontón del Real de San Carlos, este último reinaugurado en octubre de 2026 luego de su recuperación.

En el entorno de Carmelo, Colonia Estrella y la Calera de las Huérfanas, el enoturismo ocupa un lugar central. Los recorridos por viñedos y las degustaciones permiten conocer la producción vitivinícola local. La Calera de las Huérfanas también tiene un valor histórico particular, ya que allí los jesuitas fueron pioneros en el cultivo de la vid. A esta propuesta se suma la experiencia patrimonial del Almacén de la Capilla.

La tradición inmigrante también se mantiene viva en la ruta quesera que conecta Nueva Helvecia, Colonia Valdense y La Paz. Allí se elaboran variedades tradicionales como Colonia, Yamandú y Zapicán. Entre los productos destacados se encuentra el Landkäse sardo con pimienta, reconocido con una medalla de oro en ExpoQueijo Brasil 2026 y seleccionado como finalista Super Gold.

Río Negro combina patrimonio industrial, naturaleza y cultura. El Paisaje Industrial Fray Bentos, donde se encuentra el antiguo Frigorífico Anglo, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de sus principales atractivos. También se destaca el balneario Las Cañas y las propuestas de kayakismo para disfrutar del río en familia.

La herencia de la inmigración rusa en San Javier, el entorno ribereño de Nuevo Berlín y el acceso al área protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay completan la oferta del departamento.

Soriano, por su parte, tiene una fuerte relación con los cursos de agua y el patrimonio histórico. Mercedes, su capital, se encuentra a orillas del Río Negro y cuenta con una rambla que funciona como punto de encuentro para distintas actividades culturales, entre ellas Jazz a la Calle.

La propuesta también incluye Villa Soriano, uno de los poblados más antiguos del país, con su casco histórico y muelle de embarcaciones. Los ríos Uruguay, Negro y San Salvador ofrecen alternativas para el turismo fluvial y las actividades náuticas. En Dolores se destacan la riqueza agrícola y la historia local, mientras que la Represa de Palmar permite disfrutar de la pesca y los paseos en bote.

Norte, entre tradiciones gauchas, compras y paisajes naturales

En el norte del país, Cerro Largo combina naturaleza, historia y tradiciones. La costa del Lago Merín es uno de sus principales atractivos, mientras que Melo invita a conocer el legado cultural de la poeta Juana de Ibarbourou, a través de espacios como su casa natal, además de la histórica Posta del Chuy. En Río Branco se destaca el puente internacional Barón de Mauá, junto con la biodiversidad del Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos.

Rivera ofrece una combinación de actividad comercial, compras y turismo rural. A las bodegas y estancias se suma la identidad minera de Minas de Corrales. El Valle del Lunarejo es otro de sus grandes atractivos, con cerros, quebradas, arroyos, cañadas y monte nativo que conforman un escenario ideal para el turismo de naturaleza.

Tacuarembó conserva las raíces gauchas a través de sus estancias tradicionales y de eventos como la Fiesta de la Patria Gaucha, uno de los principales encuentros culturales del departamento. La agenda también incluye un campeonato de asadores en noviembre.

En Valle Edén se pueden visitar el puente colgante, la antigua estación y el Museo Carlos Gardel, además de participar en experiencias de astroturismo. Hacia el sur, la península de San Gregorio de Polanco ofrece playas de agua dulce, un circuito de murales de arte urbano y producción de caviar.

Uruguay, un destino para descubrir durante todo el año

Desde las playas y los paisajes serranos hasta las bodegas, los pueblos históricos y las termas, Uruguay ofrece alternativas para distintos tipos de viajeros. La diversidad de sus regiones permite combinar descanso, gastronomía, cultura y aventura en recorridos que muestran distintas facetas del país.

Cada departamento tiene atractivos propios y experiencias que invitan a conocer sus tradiciones, su producción y su patrimonio. Para planificar una próxima escapada y descubrir más propuestas, se puede visitar en el siguiente link.