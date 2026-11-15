Teletón Uruguay 2026: la maratón televisiva superó otra vez la meta planteada y alcanzó una cifra millonaria

La clásica maratón televisiva Teletón Uruguay , que apunta a la solidaridad de los uruguayos para ayudar en la rehabilitación de niños y adolescentes, superó otra vez la meta planteada y este año llegó a recaudar más de $131 millones después de 25 horas de transmisión.

El evento —que se extendió desde las 22:00 del viernes hasta las 23:00 del sábado— se proponía superar una meta económica de $125.000.000. En esta ocasión, el último dígito presentado en la noche del sábado fue $131.053.203 . Según explicó días atrás el gerente de la institución, Germán Lombardi, en diálogo con 8AM (Canal 4), tras haber alcanzado los $145 millones en 2025 este año se resolvió fijar un piso de $125 millones como base para asegurar las atenciones del próximo año sin dificultades y avanzar a partir de esa cifra.

Con ese objetivo cumplido, el excedente de la recaudación de fondos permitirá atender otras necesidades de la institución, entre ellas "el mantenimiento y la infraestructura de los centros", un punto clave en un año en el que Teletón cumple 20 años de trabajo en Uruguay y su edificio supera la década de uso.

Además, los recursos se destinarán a incorporar tecnología de alto costo, mejorar los servicios y desarrollar nuevos programas terapéuticos, sumándose a herramientas con las que ya cuenta la fundación, como el sistema robótico Lokomat y las salas de realidad virtual —entre ellas, la nueva sala inaugurada en julio de este año en el Centro de Fray Bentos—.

Actualmente el Centro Teletón, en sus sedes de Montevideo y Fray Bentos, da atención, tecnología y acompañamiento a más de 1.900 niños y adolescentes cada año, de los cuales el 62% proviene del interior del país. A lo largo de sus dos décadas, acompañó a más de 5.900 pacientes y realizó más de 674.000 intervenciones, sosteniendo su labor gracias a esta jornada solidaria que, según definió Lombardi, "es un partido que se juega en un día para la institución, pero que realmente repercute en los 364 restantes".

Como es habitual, las historias de vida fueron el centro del evento, que celebró los 20 años de atenciones en el país bajo el lema #CumplimosJuntos y también contó con la presentación de artistas como Los Fatales, Lucas Sugo, Vanesa Britos, The La Planta, Dame 5, Congo, La Incontrolable, Camila Sapin, 99% Baladas, Mariana y los Puppets, Lucía Chappe, Diego Sosa y Oscar Ramírez.