Un fuerte temporal afectó a Paysandú durante la noche del lunes y la madrugada de este martes , con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y una importante actividad eléctrica que provocaron inundaciones en varias calles de la capital departamental.

Las precipitaciones acumuladas en pocas horas generaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se registraron correntadas y acumulaciones de agua que dificultaron la circulación, según informaron medios locales.

La tormenta también estuvo acompañada de numerosos relámpagos que iluminaron el cielo durante la madrugada, mientras el departamento permanecía bajo alerta naranja del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

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De acuerdo con los registros de Inumet, sobre la 01:00 de este martes se midieron 33,2 milímetros de lluvia .

Por su parte, el observador meteorológico aficionado Matías Clima compartió registros de otras dos estaciones meteorológicas: 46 milímetros en el Aeropuerto Chalkling y 52 milímetros en la estación de la Facultad de Agronomía (EEMAC).

La llamativa nube que apareció durante la tormenta en Paysandú

Uno de los fenómenos que más llamó la atención de los vecinos fue la aparición de una nube arcus, una formación de aspecto alargado y en forma de cuña que se desarrolla en el borde delantero de algunas tormentas.

Una nube de tipo arcus, en forma de cuña que suele asociarse con el frente de una tormenta, severa o una línea de turbonada. Acompañada de un cambio brusco y fuerte en la dirección y velocidad del viento, lluvias intensas, granizo y mucha actividad eléctrica. pic.twitter.com/o673LMOFke — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) November 17, 2026

Este tipo de nube suele estar asociado al avance de tormentas intensas o líneas de turbonada y puede anticipar cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento.

En determinadas condiciones, su aparición puede estar acompañada de fuertes ráfagas de viento, precipitaciones intensas, granizo y actividad eléctrica.

Ciudad de Paysandú. pic.twitter.com/tWdFZy1VRc — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) November 17, 2026

Las imágenes del fenómeno, junto con videos de las calles inundadas y los relámpagos, fueron difundidas en redes sociales por la misma cuenta en X.