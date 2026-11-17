El Banco de Seguros del Estado (BSE) abonará aproximadamente US$ 20 millones al shopping de Colonia y a ocho de los locales comerciales afectados por el devastador incendio de la semana pasada, según informó Marcos Otheguy. Este siniestro, según informes de la Dirección Nacional de Bomberos, resultó en pérdidas prácticamente totales, estimadas en un 90%.

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El presidente del BSE explicó a Subrayado que el 80% de estos US$20 millones ya se encuentra reasegurado en el exterior. Adicionalmente, se estima que existen otras pólizas de seguro con empresas privadas que suman alrededor de US$ 10 millones para distintos locales comerciales.

Técnicos del BSE se encuentran trabajando activamente con las autoridades del shopping y los propietarios de los locales para determinar los montos específicos que corresponden a cada uno. Se están definiendo las fechas en las que los damnificados comenzarán a percibir los cobros de sus seguros. Paralelamente, varias marcas que operaban en el centro comercial ya han iniciado gestiones para alquilar nuevos espacios en el Centro de Colonia y así reanudar sus actividades comerciales.

La magnitud de la destrucción casi total del complejo ha generado preocupación por la continuidad laboral de los empleados.