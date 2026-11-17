La selección uruguaya de básquetbol recibió una pésima noticia de cara a la próxima ventana de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027. Su capitán y principal referente, Bruno Fitipaldo , quedó prácticamente descartado para los compromisos frente a Canadá y Puerto Rico en los que Uruguay se juega la clasificación, debido a una lesión sufrida en España.

La confirmación llegó a través del parte médico emitido por su club, La Laguna Tenerife.

El base de 35 años padece un esguince de grado 1-2 en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y un esguince de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, dolencias que le demandarán unas tres semanas de recuperación.

El infortunio de Bruno Fitipaldo ocurrió el pasado sábado en el triunfo 90-84 frente a Andorra por la Liga ACB de España.

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Cuando restaban 6 minutos y 55 segundos para el cierre, el pívot croata Leon Radosevi, de 2,08 metros, lo pisó de forma accidental desde atrás a la altura del tendón de Aquiles, impidiéndole continuar en el encuentro.

La ausencia del conductor supone un fuerte revés para el equipo dirigido por Gerardo Jauri, que afrontará dos duelos determinantes para sellar su regreso a una Copa del Mundo tras más de cuatro décadas: recibirá a Canadá el jueves 26 a la hora 19.10 en el Antel Arena y visitará a Puerto Rico el domingo 29 a las 21.10.

En lo que va de las Eliminatorias, Fitipaldo promedia 13 puntos y seis asistencias en 28 minutos por partido, habiendo sido la gran figura en la última victoria ante los boricuas en Montevideo con 20 tantos y seis pases gol.